Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить. Но для многих гостей этот уголок города становится особенно запоминающимся не только благодаря архитектуре и вековой культуре. Здесь живёт особая часть местного сообщества – коты.

На улицах Ичеришехер их действительно много. Они уверенно чувствуют себя среди каменных стен и древних переулков, как настоящие хозяева территории. Но что особенно поражает, так это уровень заботы, которая им оказывается.

Самым удивительным является то, что по всему Старому городу установлены десятки маленьких домиков. Кроме этого, повсюду стоят миски с водой и кормом, и такие "островки заботы" стали неотъемлемой частью городской среды. Всё это организуется без принуждения, по инициативе как самих местных жителей, так и администрации Ичеришехер.

Важно отметить, что отношение к кошкам здесь глубоко уважительное и тёплое. Местные жители искренне любят животных, видят в них часть своей культуры. Это проявляется не только в уходе и внимании, но и в визуальном облике района. Как мы успели заметить, многие кафе и переулки украшают декоративными элементами с изображением кошек. Они стали настоящими символами уюта Ичеришехер.

Сотрудник одного из кафе с улыбкой подтвердил, что забота о кошках здесь - это дело общее, и добавил, что многие приходят именно за атмосферой, которую создают эти дружелюбные животные.

И действительно радует, что в атмосфере древнего города коты чувствуют себя уверенно и спокойно. Они идут на контакт, охотно позволяют себя погладить, ложатся рядом с туристами на лавочках, сопровождают прогулки по переулкам. В этой части города они не чужие, а полноправные его жители. Как нам рассказали, многие люди приносят в Ичеришехер животных, которые ищут безопасного места, и здесь они его действительно находят.

Чуть позже мы пообщались с работником другого заведения, который также подтвердил распространенность кошек в городе и даже поделился случаем спасения слепого котенка. Такие истории не могут не радовать.

Кроме того, в честь Всемирного дня кошек, который ежегодно отмечается 8 августа, в Ичеришехер прошла особенная благотворительная акция, подчёркивающая ту самую заботу и уважение, о которых мы уже упоминали. По инициативе местных жителей, при поддержке администрации Ичеришехер и клиники ZooVetCity в историческом центре Баку был организован бесплатный ветеринарный приём для уличных кошек.

Главный ветеринар клиники ZooVetCity Рена Самедова лично проводила осмотры и лечение. Как сообщили, в рамках акции помощь будет оказана не менее 30 кошкам, преимущественно живущим на территории Ичеришехер.

Во время благотворительной инициативы были осмотрены десятки котят и взрослых кошек. Животные получили необходимую медицинскую помощь: была проведена вакцинация, обработка от блох и паразитов, даны витамины и другие препараты, необходимые для поддержания здоровья. Особенно трогательно было наблюдать, как неравнодушные жители приводили к врачу животных, которых они подкармливают ежедневно.

В комментарии 1news.az Сафая Ахмедова, пресс-секретарь Управления Государственного историко-архитектурного заповедника “Ичеришехер” отметила, что в целях заботы о любимых и маленьких жителях "Ичеришехер" - кошках Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" совместно с клиникой "ZooVetcity" провело благотворительную акцию.

"В рамках акции были обследованы кошки, проживающие на территории, им сделали прививки, провели медицинские осмотры. Им были даны необходимые витамины и лекарственные препараты, а для некоторых кошек была оказана специальная помощь и уход," - сказала она.

Кроме этого, акция стала не просто медицинским мероприятием, а своего рода площадкой для общения, обмена опытом и распространения знаний о правильном уходе за кошками. Многие прохожие останавливались, интересовались, задавали вопросы, и получали профессиональные рекомендации — как по питанию, так и по гигиене и профилактике болезней.

Ичеришехер стал примером того, как историческая среда может сосуществовать с живой природой, не теряя своего облика. Напротив, коты здесь стали неотъемлемой частью городского духа, его культурного кода. Это редкий случай, когда гармония между человеком и животным не навязана извне, а выросла из уважения, доброты и принятия.

Джамиля Суджадинова