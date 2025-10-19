В Казахстане робот-хирург будет участвовать в операциях на мозге

В Карагандинской многопрофильной больнице появился робот Remebot RM-200 - первый в Казахстане нейрохирургический комплекс нового поколения.

Устройство с искусственным интеллектом поможет врачам выполнять операции на головном мозге с невероятной точностью - меньше миллиметра.

Remebot RM-200 - это интеллектуальная система, способная анализировать медицинские данные и помогать хирургам во время операций.

По словам директора больницы Еркин-Дауира Курмангалиева, внедрение технологии позволит ежегодно выполнять свыше 300 высокотехнологичных нейрохирургических операций, сократить инвазивность процедур и время восстановления пациентов.

«Точность выхода на заданную точку составляет меньше миллиметра. Это дает возможность оперировать пациентов с болезнью Паркинсона, эпилепсией, опухолями мозга, а также выполнять стереотаксические вмешательства и удаление гематом с высокой вероятностью успеха», - пояснил он.

Карагандинские нейрохирурги уже прошли обучение в Китае, где активно используются подобные комплексы. Там специалисты выполнили серию пробных операций, отработав практические навыки работы с системой.

Роботизированная рука с гибридной технологией Reme-Hybrid обеспечивает ювелирную точность движений и минимальное воздействие на ткани.

Источник: «Казинформ»