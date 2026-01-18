Восемь стран НАТО приняли совместное заявления относительно угроз США по пошлинам

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины против восьми стран НАТО из-за Гренландии подрывают трансатлантические отношения и могут привести к эскалации напряженности.

Об этом говорится в совместном заявлении Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции.

Текст распространила пресс-служба правительства ФРГ, сообщает ТАСС.

"Мы выражаем полную солидарность с Королевством Дания и населением Гренландии. Опираясь на начавшийся на прошлой неделе процесс, мы готовы вступить в диалог - на основе принципов суверенитета и территориальной целостности. Мы твердо отстаиваем эти принципы", - подчеркивается в документе. "Угрозы введения пошлин подрывают трансатлантические отношения и таят в себе риск эскалации. Мы и впредь будем реагировать единым фронтом и согласованно. Мы полны решимости сохранить наш суверенитет", - отмечается в заявлении. В нем также указывается, что обеспечение безопасности в Арктике является общей задачей НАТО, а учения Arctic Endurance, которые координирует Дания, якобы не представляют ни для кого угрозы.