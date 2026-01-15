Болезнь X может привести к новой пандемии в 2026 году

Четыре вируса – оспа обезьян, краснуха, птичий грипп и лихорадка Оропуш – могут спровоцировать появление неизвестного патогена X, который приведет к новой масштабной пандемии в 2026 году, следует из материала из Daily Star.

По словам экспертов, это произойдет из-за значительного снижения уровня вакцинации населения от этих заболеваний и повышения устойчивости вирусов.

Научный сотрудник в области глобального здравоохранения на медицинском факультете Саутгемптонского университета в Великобритании Майкл Хед заявил, что сейчас фиксируется всплеск заражений по всему миру.

«Вспышки оспы обезьян продолжаются во многих странах мира, в том числе в Европе, например, в Испании. <...> Появляются новые штаммы, и становится всё более очевидным, что вирус, который раньше встречался очень редко, теперь распространился по всему миру», – заявил Хед.

Кроме того, Хед опасается, что краснуха, которая когда-то считалась побежденной, может вернуться, поскольку использование вакцины MMR, защищавшей от кори, эпидемического паротита и краснухи, достигло минимума за последние 15 лет.

По словам профессора молекулярной и клеточной вирусологии в Университете Глазго Эда Хатчинсона, птичий грипп (H5N1) тоже научился хорошо мутировать. Теперь он может передаваться от птиц к млекопитающим, например, коровам, а значит, и распространяться через молоко.

«Пока вирус H5N1 циркулирует и заражает людей, он будет представлять опасность в виде пандемии. Если это произойдёт, у нас будут противовирусные препараты от гриппа и возможность создавать вакцины против новых штаммов, но новая пандемия гриппа всё равно станет серьёзной проблемой», – отметил Хатчинсон.

Вирус Оропуш, который передаётся человеку через укус инфицированной мошки, обычно проявляется в течение восьми дней после укуса и схож по симптомам с лихорадкой денге и вирусом Зика.

«В 2026 году вспышки Оропуша, скорее всего, продолжат беспокоить путешественников в Северной и Южной Америке. Кровососущая мошка, переносящая вирус, встречается по всей Северной и Южной Америке, в том числе на юго-востоке США. Ареал распространения вируса может продолжать расширяться», – заявил профессор Джексон, эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Вирджинии.

Автор материала подчеркивает, что каждая из болезней может в теории привести к появлению вируса X – ранее неизвестного штамма.