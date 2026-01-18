 В Бундесвере объяснили, почему военнослужащие внезапно покинули Гренландию - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
В мире

В Бундесвере объяснили, почему военнослужащие внезапно покинули Гренландию - ОБНОВЛЕНО

First News Media18:55 - Сегодня
В Бундесвере объяснили, почему военнослужащие внезапно покинули Гренландию - ОБНОВЛЕНО

В Бундесвере сообщили, что немецкие военные успешно выполнили поставленную задачу в ходе краткосрочной миссии в Гренландии.

«Мы выполнили нашу первоначальную задачу — изучить ситуацию в рамках инициативы по проведению учений и подготовке», — сообщил представитель миссии, подполковник Петер Милевчук, в интервью медиагруппе Funke.

Он оценил взаимодействие с датскими коллегами как «очень позитивное и конструктивное».

«Мы приехали сюда, чтобы оценить обстановку, и в целом справились с задачей. Теперь возвращаемся домой с результатами», — сказал Милевчук.

Это заявление прозвучало в аэропорту Нуука, столицы Гренландии.

17:10

Военнослужащие Бундесвера, находящиеся в Гренландии, неожиданно в воскресенье утром получили приказ из Берлина срочно покинуть остров. Об этом сообщила со ссылкой на собственные источники газета Bild.

По ее данным, 15 солдат и офицеров во главе с адмиралом Штефаном Паули уже находятся в аэропорту Нуука и должны покинуть ее на лайнере авиакомпании Icelandair. При этом какого бы то ни было обоснования внезапности отлета передовая группа Бундесвера от властей ФРГ не получила, утверждает газета. Все запланированные мероприятия на месте отменены. Причем официальных заявлений не было, все делается в условиях секретности, отмечает Bild.

Изначально ожидалось, что военнослужащие Бундесвера останутся в Гренландии, куда они прибыли в пятницу, на более длительный срок. Газета не исключает, что они покидают остров в спешном порядке после угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины для Германии и ряда других европейских стран из-за Гренландии.

Источник: ТАСС

