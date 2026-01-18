Sky News: Британия никогда не согласится признать Гренландию частью США в обмен на отмену пошлин

Великобритания никогда не согласится признать Гренландию частью США в обмен на отмену американских пошлин, заявила министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Лиза Нэнди в интервью телеканалу Sky News.

На вопрос журналиста о том, готова ли она подтвердить, что Лондон никогда не примет предложение президента США Дональда Трампа об отмене пошлин в обмен на признание американского суверенитета над Гренландией, Нэнди ответила: "Да, конечно".

"Премьер-министр [Великобритании Кир Стармер] дал ясно понять вчера вечером, что мы полагаем, что решение по пошлинам абсолютно ошибочно. Будущее Гренландии должны определять народы Гренландии и Королевства Дания и только они. Это наша последовательная позиция, мы довели ее до сведений наших союзников и друзей в американской администрации", - сказала Нэнди. По ее словам, британские власти "не станут поддерживать какие-либо действия, которые не найдут одобрения у народов Гренландии и Дании".