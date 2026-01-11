Аэропорты Стамбула отменяют рейсы на завтра из-за ожидаемого снегопада

Аэропорт имени Сабихи Гёкчен на востоке Стамбула сообщил об отмене 10% запланированных на понедельник внутренних и международных авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий.

На понедельник синоптики Генерального управления метеорологии Турции объявили "желтый" уровень тревоги в большинстве турецких провинций – 68 из 81, в том числе из-за ураганного ветра до 90 километров в час на побережье Мраморного и Эгейского морей и снегопада. Власти Стамбула отменили занятия во всех школах в понедельник из-за непогоды.

"В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями будут отменены 10% рейсов 12 января", - говорится в сообщении управляющей воздушной гаванью компании HEAŞ. Отмены затронули в основном внутренние рейсы, сообщили РИА Новости в аэропорту.

В свою очередь в Стамбульском аэропорту к северу от города в понедельник отменены 54 рейса авиакомпании Turkish Airlines, сообщил представитель компании Яхъя Устюн.