Грузия намерена завершить строительство автодорог в рамках Среднего коридора в 2026 году

Грузинское правительство заявило о планах завершить в 2026 году строительство автодорог, ведущих в Азербайджан, Турцию и Армению в рамках проекта Среднего (Транскаспийского) коридора.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в соответствии с правительственным планом, в текущем году должны быть полностью завершены автомагистрали Рустави–Красный Мост (граница с Азербайджаном), Алгети–Садахло (направление к границе с Арменией) и Батуми–Сарпи (граница с Турцией). В государственном бюджете на 2026 год предусмотрены соответствующие средства.

В документе отмечается, что реализация данных проектов позволит завершить строительство автомобильных участков Среднего коридора, соединяющего Грузию, Азербайджан, Армению и Турцию.

Напомним, что международный транспортный маршрут «Транскаспийский» (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года при участии ведущих морских и железнодорожных компаний Азербайджана, Казахстана и Грузии.

На сегодняшний день коридор пролегает от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию, далее в направлении Европы.