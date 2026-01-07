 Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
First News Media08:50 - Сегодня
Пожарные, прибывшие на место инцидента в Гарадагском районе Баку, обнаружили в салоне потушенного автомобиля марки Dongfeng Aeolus E70 обгоревшее тело водителя.

Электромобиль загорелся прямо на обочине, а пламя стремительно охватило салон. Сообщение об инциденте, опубликованное азербайджанскими СМИ, а также видеозапись с горящим автомобилем, за считанные часы разошлись по социальным сетям и стали частью более широкой дискуссии о безопасности электромобилей.

Подобные новости распространяются с поразительной скоростью. Гораздо быстрее, чем сообщения о тысячах пожаров автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, которые ежегодно фиксируются по всему миру.

Оно и понятно - электромобили горят реже, но заметнее. И именно это противоречие — между редкостью события и его визуальной силой — во многом определяет общественное восприятие новой технологии.

На видео: возгорание автомобиля марки Dongfeng Aeolus E 70 в Гарадагском районе г. Баку (Азербайджан). Декабрь 2025 г.

Эффект батареи и медиальная асимметрия

Возгорание литий-ионной батареи принципиально отличается от пожара традиционного автомобиля. В случае так называемого теплового разгона (thermal runaway) аккумулятор может выделять большое количество тепла за короткое время, что делает пожар более интенсивным и сложным для тушения. Именно такие пожары выглядят наиболее драматично на видео и в новостных лентах.

При этом автомобили с двигателями внутреннего сгорания горят чаще по куда более прозаичным причинам: утечки топлива, перегрев двигателя, износ топливных магистралей и электрических систем.

Однако, подобные инциденты давно стали «фоновым шумом» и не так часто попадают в заголовки.

Как отмечает Международная ассоциация пожарных и спасательных служб (CTIF), внимание СМИ и общественности к электромобилям непропорционально их реальной доле в статистике пожаров. Редкое, но яркое событие вытесняет из восприятия массовые, но привычные риски.

На фото: автомобиль Li MEGA, сгоревший в Шанхае (Китай). 23 октября 2025 г.

Что говорят цифры

Данные из США, Европы и Австралии дают относительно однозначную картину. Согласно анализу страховых компаний и транспортных ведомств США, на 100 тысяч зарегистрированных электромобилей приходится в среднем около 20–30 пожаров. Для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания этот показатель колеблется от 1 000 до 1 500 случаев.

В Швеции, где электромобили и подзаряжаемые гибриды составляют значительную долю автопарка, зафиксированы десятки пожаров EV на фоне нескольких тысяч возгораний традиционных автомобилей ежегодно. Аналогичные соотношения приводятся и в материалах проекта EV FireSafe, который агрегирует данные пожарных служб разных стран.

Отдельного внимания заслуживают гибридные автомобили. По данным CTIF, совмещающие топливную систему и высоковольтную батарею машины в ряде случаев демонстрируют более высокий риск возгорания, чем чистые электромобили.

Почему восприятие «отстаёт» от реальности

Психологи называют это эффектом доступности: люди склонны переоценивать вероятность событий, о которых они чаще слышат. Электромобили как символ технологического перехода оказываются в центре внимания, и каждый пожар воспринимается как свидетельство системного сбоя.

Автомобили с двигателями внутреннего сгорания, напротив, воспринимаются как «известный риск». Их пожары не вызывают шока, несмотря на то что статистически именно они остаются главным источником автомобильных возгораний.

На фото: Возгорание автомобиля Kia Rio на проспекте Парламента. Сабаильский район, Баку (Азербайджан). Октябрь 2025 г.

Аналогичные данные публикует и австралийский проект EV FireSafe, созданный при участии государственных структур и страховых компаний. В его отчётах подчёркивается, что абсолютное число пожаров электромобилей остаётся крайне низким, а основные риски связаны с тяжёлыми авариями и серьёзными повреждениями батареи.

Регулирование и технологический ответ

Резонансные инциденты в Китае и других странах уже привели к ужесточению требований к безопасности аккумуляторных батарей. Китайские регуляторы внедряют стандарты, предполагающие отсутствие возгорания и взрыва даже при тепловом разгоне. Аналогичные подходы постепенно внедряются и в других юрисдикциях.

Для автопроизводителей и их дистрибьюторов это означает дополнительные инвестиции в инженерные решения, тестирование и сертификацию. Для рынка — повышение доверия и снижение рисков.

На азербайджанском рынке электромобили уже давно перестали быть нишевым продуктом, и интерес к ним стабильно растёт.

И хотя сдерживающим фактором роста автопарка электромобилей может стать усиливающая конкуренция с гибридными автомобилями и окончание льготного налогового режима, благодаря которому электромобили значительно выигрывали у конкурентов в ценовом аспекте, расширение модельных рядов у официальных дистрибьюторов, развитие зарядной инфраструктуры и внимание со стороны корпоративных клиентов вселяют надежду в перспективы дальнейшего роста продаж.

В этом контексте дискуссия о пожарах приобретает практическое значение. Для страховых компаний, автопарков и частных покупателей важны не столько отдельные громкие случаи, а совокупные риски. И по этим показателям электромобили всё чаще выглядят не экспериментальной, а более современной и предсказуемой альтернативой.

Вместо заключения

Истории о сгоревших электромобилях действительно впечатляют. Но статистика, исследования и экспертные оценки указывают на то, что за эффектными заголовками скрывается иная реальность. Электромобили горят реже автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а их пожары — вопрос не частоты, а специфики.

По мере того как автомобильный рынок обновляется, а требования к безопасности ужесточаются, бензиновые и дизельные машины всё чаще выглядят не только экологически, но и технологически устаревшими.

И именно этот сдвиг — а не отдельные инциденты — определяет направление развития отрасли.

Андретти

Специально для 1news.az

