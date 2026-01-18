 Индия отправила в Армению первую партию управляемых ракет Pinaka | 1news.az | Новости
Армения

Индия отправила в Армению первую партию управляемых ракет Pinaka

First News Media21:10 - Сегодня
Индия отправила в Армению первую партию управляемых ракет Pinaka

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что с завода Solar Defence and Aerospace Limited (SDAL) в городе Нагпур в Армению была отправлена первая партия управляемых ракет Pinaka.

Как сообщает Hindu Business Line, ранее Армения подписала с Индией контракт на поставку четырех батарей систем Pinaka.

В соглашение также вошел экспорт управляемых ракет для многоствольных реактивных систем и другого оборонного оборудования.

Поставка пусковых установок началась в июле 2023 года и была полностью завершена к ноябрю 2024 года.

Отмечается, что в 2022–2023 годах 43% всего индийского оружейного экспорта пришлись на Армению. На 2024–2025 годы между двумя государствами подписаны контракты на закупку вооружений на сумму 600 миллионов долларов.

Многомиллионные соглашения предусматривают приобретение не только систем Pinaka, но и гаубиц, противотанковых ракет и антидронного оборудования. Кроме того, в течение ближайших трех лет Армения должна закупить у Индии 90 гаубиц ATAGS, из которых шесть единиц уже поставлены в страну.

Источник: Report

