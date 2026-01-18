В Нидерландах запретили вислоухие и бесшерстные породы кошек

В Нидерландах вступил в силу запрет на разведение, продажу и импорт шотландских вислоухих (скоттиш-фолдов) и бесшёрстных кошек из-за генетических проблем, связанных с их внешностью.

Как передает 1news.az, при этом, на сайте UEVP (Союз европейских ветеринарных врачей) указано, что существующие питомцы могут оставаться у хозяев до конца жизни. Этот запрет – часть большой политики по защите животных от «инстаграм-пород», страдающих из-за неестественной внешности.

Причины запрета — генетическая мутация, ответственная за загнутые уши, вызывает дефекты хрящей и суставов, приводя к артриту, боли и проблемам с хвостом и позвоночником. А отсутствие защитной шерсти затрудняет регулирование температуры и увеличивает риски кожных проблем и инфекции.

Ветеринарная ассоциация KNMvD и Европейский союз ветеринарных практиков (UEVP) поддержали этот запрет.

Кошкам с загнутыми ушами или без шерсти также запрещено участвовать в соревнованиях и выставках, без исключений.

Штраф нарушившим запрет 1500 евро.