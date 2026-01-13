Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

На днях стало известно, что Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) подписало контракт о закупках с Международным Фондом Евразия Пресс (МФЕП) на сумму 7 024 230 манатов.

Эта информация породила ряд вопросов, в частности, как организация, которую на протяжении многих лет знают исключительно по активной деятельности в сфере медиа, стала тесно сотрудничать с ANAMA, оказавшись в списке партнеров агентства на Едином интернет-портале государственных закупок?

Чтобы прояснить этот нюанс и подробнее узнать о деятельности организации в сфере противоминной деятельности, мы побеседовали с президентом МФЕП, общественным деятелем и заслуженным работником культуры Умудом Мирзаевым.

- Хотелось бы узнать подробнее об этом новом проекте. Как связаны разминирование и Фонд прессы?

- Прежде всего, хочу поблагодарить вас за интерес к деятельности Международного Фонда Евразия Пресс и к программе по борьбе с минной угрозой в Азербайджане. Как вы знаете, сегодня глобальная минная проблема является одной из самых серьезных угроз для человечества. В Азербайджане этот вопрос также стоит крайне остро и актуально, находясь под особым контролем Президента Ильхама Алиева.

Международный Фонд Евразия Пресс, основателем и руководителем которого я являюсь, был зарегистрирован в 1992 году. Это единственная неправительственная организация в регионе, обладающая высшим Основным консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН. Пользуясь этим статусом, МФЕП регулярно проводит в офисах ООН в Женеве, Нью-Йорке и Вене, а также на других авторитетных международных площадках серию мероприятий и параллельных сессий, направленных на донесение до мира исторических реалий Азербайджана.

МФЕП создавался для распространения объективной информации из горячих точек и зон конфликтов. Только во время Первой Карабахской войны при нашей организации было организовано более 100 визитов иностранных журналистов и дипломатов в Карабах. Сегодня деятельность фонда охватывает пять направлений: развитие медиа и гражданского общества, миротворческие акции и разрешение конфликтов, проблемы беженцев и вынужденных переселенцев, развитие общин и образование.

Что касается нашего участия в программе противоминной деятельности: согласно своему уставу, МФЕП на протяжении многих лет реализует социально-гуманитарные проекты, направленные на решение проблем, вызванных войнами, и на обеспечение устойчивого развития. Впервые мы присоединились к программе по борьбе с минной угрозой в 2000 году в рамках совместного проекта правительства Азербайджана и Программы развития ООН. Позже мы стали исполнителями таких стратегически важных проектов, как «Исследование первого уровня» (2000), «Исследование негативного воздействия мин» (2002) и «Оценка потребностей жертв мин» (2004). Эти исследования и опросы напрямую вытекали из наших уставных целей - сбора и распространения объективной информации из зон конфликтов.

В 2002 году, в рамках проекта по изучению воздействия мин, мы провели опросы среди более чем миллиона граждан по всей стране, включая Нахчыван. Результаты этих исследований и все подтверждающие документы по сей день хранятся в архивах МФЕП.

Помню, как в селе Топалгасанлы Гейгельского района мы встретились с 84-летней женщиной, которая потеряла глаз и ногу в результате подрыва на мине. Она со слезами на глазах умоляла нас помочь им избавиться от этой беды. Выяснилось, что она стала жертвой мины, оставшейся на территории бывшей воинской части советской армии, когда пасла скот. В то время ANAMA была только создана и не обладала нынешними возможностями. На основании этого и множества других обращений мы подготовили проект и при поддержке посольства Японии создали команду МФЕП «Общинная противоминная деятельность», состоящую из 11 человек - жителей пострадавших от войны регионов. Проект включал 11 комплектов защитной одежды, 11 детекторов и одну машину скорой помощи.

Контракт с Агентством по разминированию (ANAMA) на 2026 год, о котором вы спрашиваете, является продолжением многолетней деятельности этой команды. Мы успешно сотрудничаем с ANAMA уже почти 25 лет и на сегодняшний день являемся единственным НПО-партнером агентства.

Только в 2025 году команда МФЕП очистила от мин и неразорвавшихся боеприпасов 2 058 гектаров территории, а в общей сложности с 2002 года нами было очищено 16 274 гектара. Было обнаружено 2 118 противопехотных мин, 1 841 противотанковая мина и 17 869 неразорвавшихся боеприпасов. На очищенных нами территориях сегодня построены крупные поселки для переселенцев, объекты социальной инфраструктуры, развиваются сельское хозяйство и ирригационные системы. Это наш весомый вклад в экономику и социальное развитие страны.

Кроме того, профессиональные тренеры МФЕП проводят для сотен тысяч граждан, проживающих в освобожденных и пострадавших от войны районах, тренинги по «Информированию об опасности взрывоопасных предметов». Помимо ANAMA, наша команда имеет успешный опыт сотрудничества с такими агентствами ООН, как ЮНИСЕФ, ПРООН, УВКБ ООН (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев), а также с Министерством образования, МЧС, Министерством обороны, Госпогранслужбой, МВД, Государственной службой трудовой инспекции и другими ведомствами.

- Планируется ли дальнейшее расширение проекта в будущем?

- Да, это вполне возможно. Однако здесь есть несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание. К сожалению, на сегодняшний день Азербайджан входит в число стран с самым высоким уровнем минного загрязнения в мире. Согласно исследованиям и оценкам международных и местных экспертов, на территории страны может находиться около 1,5 миллиона мин.

Это означает, что минная проблема в Азербайджане может сохранять актуальность на протяжении 10, 15 или даже 20 и более лет. В такой ситуации мы стремимся внести свой вклад, используя наш кадровый потенциал, многолетний опыт и преимущество глубокого знания региона. Операции по разминированию и все региональные проекты команды МФЕП «Общинная противоминная деятельность» уже много лет координируются из нашего регионального офиса в Тертере. Оттуда обеспечивается доступ к операциям, проводимым в направлениях Агдама, Агдере, Суговушана, Кяльбаджара и других районов. Говоря о кадровом потенциале, мы прежде всего имеем в виду самоотверженность и колоссальный опыт наших сотрудников, многие из которых работают в сфере разминирования с первого дня основания команды - почти 25 лет. Также хочу отметить, что в рядах нашей команды трое шехидов, отдавших жизнь за Родину. Во время 44-дневной Отечественной войны наша команда непрерывно проводила очистку территорий от неразорвавшихся снарядов на Тертерском, Агдеринском и Суговушанском направлениях. Я и сам лично в течение этих 44 дней находился на передовой в Карабахе, сопровождая съемочную группу медиасети «Аль-Джазира».

Что касается ежегодных контрактов МФЕП с ANAMA, хотел бы поделиться некоторыми деталями. При подписании соглашения перед нами ставятся конкретные обязательства по очистке территорий. Например, в прошлом году этот план составил 2000 гектаров. К концу года мы перевыполнили план, очистив 2058 гектаров, тем самым полностью и точно выполнив основные обязательства по контракту. Именно успешные показатели стали основанием для продолжения нашего сотрудничества с ANAMA и подписания нового соглашения. Если к концу текущего, 2026 года мы также успешно выполним поставленные задачи, я уверен, что сотрудничество будет продолжено. Кроме того, учитывая, что по поручению господина Президента процесс «Великого возвращения» в Карабах ускоряется с каждым днем, расширение данного проекта не исключено.

Хочу обратить ваше внимание еще на один аспект: команда МФЕП выполняет работы по разминированию при затратах, которые значительно ниже международных стандартов. Если взглянуть на мировую практику, можно заметить, что операции по разминированию в большинстве случаев осуществляются именно НПО. Основная причина в том, что НПО - это некоммерческие организации; они не преследуют цель получения прибыли и работают с гораздо меньшими издержками по сравнению с коммерческими структурами.

К сожалению, иногда в прессе и обществе звучат ошибочные и неприятные мнения относительно суммы контракта МФЕП и применения метода «закупки из одного источника». Пользуясь случаем, я хотел бы внести ясность в эти вопросы, вызывающие недоумение у общественности. В бюджетах наших контрактов с ANAMA около 90% средств направляется на заработную плату сотрудников, социальные отчисления и страховые расходы. Оставшиеся 10% включают расходы на питание, проживание, транспорт, необходимые материалы для работы в поле и банковские расходы. В нашем последнем контракте расходы на оплату труда составляют 85% бюджета.

Что касается проведения закупок методом «из одного источника» без обеспечения конкуренции, то лучшим ответом на это является упомянутый мною ранее многолетний опыт команды МФЕП, наш кадровый потенциал, наличие устойчивой инфраструктуры, материально-технической базы и неизменно успешное выполнение ежегодных обязательств.

- В какой степени исполнение этого контракта ускорит процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории, в свои родные края?

- На этот вопрос есть конкретный ответ: без разминирования безопасное возвращение невозможно. Основным и первоочередным условием для безопасного, планомерного и устойчивого возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные территории является их полная очистка от мин и неразорвавшихся боеприпасов. В этом контексте исполнение контракта с ANAMA играет решающую роль в ускорении процесса возвращения.

Сегодня ANAMA работает круглосуточно и без выходных, проделывая колоссальный объем работы. Свой вклад в общее дело вносят и четыре коммерческие организации, сотрудничающие с ANAMA, инженерно-саперные подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел, а также МФЕП - как единственная организация гражданского общества в этой сфере.

На территориях, где интенсивно ведутся работы по разминированию, уже возводятся населенные пункты, прокладываются дороги и коммуникации, восстанавливается социальная инфраструктура. Именно поэтому деятельность по разминированию считается одной из главных опор в реализации государственной программы «Великое возвращение».

На территориях, очищенных командой МФЕП «Общинная противоминная деятельность» за последние 25 лет и в период после Второй Карабахской войны, уже построены новые поселки для тысяч переселенцев, восстановлены сельское хозяйство и экономическая активность. Очистка территорий Гянджинского международного аэропорта, поселка Севиндж, поселков Топалгасанлs и Гушкара Гейгельского района, лагерей для беженцев в поселке Агджакенд Геранбойского района, различных лагерей в Тертерском, Бардинском и Агдамском районах, а после Второй Карабахской войны - села Талыш, поселка Суговушан и Агдеринского района, включая освобожденные приграничные села Газаха и другие стратегические зоны, была осуществлена именно нашей командой.

Сразу после завершения Второй Карабахской войны команда МФЕП провела расчистку дорог в направлении села Талыш и поселка Суговушан - территорий с самым сложным рельефом, сильно загрязненных минами и боеприпасами. И сегодня наша команда получает и успешно выполняет задачи по очистке на наиболее стратегически важных и загрязненных участках. Бывают случаи, когда на одном квадратном метре мы обнаруживаем 7, 8, а иногда и больше мин.

- В какой степени сотрудничество МФЕП с международными партнерами, такими как ООН и Госдепартамент США, в рамках программы противоминной деятельности способствует операциям по разминированию, проводимым в стране?

- Как я уже отмечал, МФЕП впервые присоединился к программе противоминной деятельности при совместной поддержке правительства Азербайджана и Программы развития ООН. Наша команда «Общинная противоминная деятельность» также была создана при поддержке правительства Японии. С тех пор мы тесно сотрудничаем с международными партнерами. Проекты начала 2000-х годов, которые я перечислял выше, были реализованы именно благодаря поддержке международных доноров.

Хотелось бы подробнее остановиться на проектах последних лет. В результате реализации программ «Информирование об опасности взрывоопасных предметов», осуществленных при поддержке Детского фонда ООН, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и ПРООН, за последние 5 лет обучение прошли около 1 000 000 граждан, было распространено более 150 000 печатных материалов.

С 2022 по 2024 год МФЕП при финансовой поддержке Евросоюза, посредничестве ПРООН и по поручению ANAMA реализовал проекты по нетехническому обследованию и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Основная цель заключалась в проведении систематического нетехнического обследования с использованием инновационных методов для более точного определения характера, степени и воздействия минного загрязнения вдоль бывшей линии соприкосновения и на освобожденных территориях. Кроме того, на основе обнаруженных фактов и вызовов от местных общин проводилось уничтожение мин и боеприпасов. В общей сложности обследовано более 310 000 гектаров в более чем 200 общинах, а все отчеты регулярно вносились в базу данных IMSMA агентства ANAMA. Группа по обезвреживанию взрывоопасных предметов за этот период ответила более чем на 600 вызовов, обезвредив сотни мин и снарядов.

Проект по созданию первых в Азербайджане женских команд саперов также неразрывно связан с именами ANAMA и МФЕП. Команда, начавшая работу в 2023 году при финансовой поддержке ЕС и Госдепартамента США в партнерстве с МФЕП, ANAMA, ПРООН и Консультативной группой по минам, сегодня продолжает деятельность под эгидой ANAMA в составе нашей команды «Общинная противоминная деятельность». В настоящее время в команде трудятся 20 женщин-саперов. Только в 2025 году ими было очищено 450 гектаров, а всего на сегодняшний день - более 650 гектаров. Что касается находок, в 2025 году наши женщины-саперы обнаружили 155 противотанковых мин и 333 неразорвавшихся боеприпаса.

Помимо оперативной работы, МФЕП наладил международные связи для признания и поддержки решения минной проблемы Азербайджана на мировом уровне. В частности, мы активно продвигаем инициативу включения минной проблемы в качестве 18-й Цели устойчивого развития ООН. МФЕП поддерживает организацию международных конференций и семинаров, готовит петиции и привлекает внимание мировой общественности. Одним из ключевых вкладов МФЕП стало донесение информации о минной проблеме через медиасеть «Аль-Джазира» и прямая трансляция I, II и III международных минных конференций в последние три года. В 2024 и 2025 годах в рамках Совета ООН по правам человека мы организовали два дополнительных мероприятия по темам минной угрозы и прав детей, живущих в зонах конфликтов.

- После Второй Карабахской войны число инцидентов и пострадавших от мин продолжает расти. Что бы вы хотели сказать обществу в связи с этим?

- Самое главное - ни в коем случае нельзя относиться к минной проблеме с безразличием. К сожалению, иногда в обществе деятельность по разминированию представляют как «обычную техническую работу» или недостаточно осознают реальные риски, с которыми сталкиваются специалисты. На самом деле разминирование - одна из самых опасных профессий в мире, где каждый шаг измеряется человеческой жизнью.

Мы - организация, которая работает напрямую с жертвами мин, мы близко знакомы с их болью, утратами и историями жизни. За последние пять лет, несмотря на максимальное соблюдение всех правил безопасности, двое сотрудников команды МФЕП пострадали от мин. Сегодня они работают в нашей группе по информированию об опасности взрывоопасных предметов, передавая свой жизненный опыт людям и делая всё, чтобы другие не столкнулись с такой же трагедией. В целом, среди сотрудников МФЕП сегодня есть люди, непосредственно пострадавшие от мин, члены их семей и те, кто пережил тяжелые последствия войны. Помню, как в 2007 году во время проведения опросов в селе Дямирчиляр Тертерского района мы за свой счет построили и подарили дом малообеспеченной семье, в которой был пострадавший от мины. Для нас это не просто работа, а человеческая, социальная и моральная ответственность.

Мой призыв к обществу: быть более чуткими, понимающими, внимательными и ответственными в вопросах минной безопасности. Помните, что каждый очищенный квадратный метр может спасти жизнь человека и предотвратить трагедию целой семьи. Пока минная угроза не устранена, невозможно говорить ни о полной безопасности возвращения, ни об устойчивом развитии. Это общая проблема всего азербайджанского общества.

В заключение еще раз благодарю вас и ваш ресурс за интервью на такую важную тему.

Учитывая огромную значимость процесса разминирования для истории и народа Азербайджана, а также неоценимый вклад женщин-саперов в очистку территорий, команда 1news.az подготовит специальный репортаж из Тертера, чтобы наглядно продемонстрировать читателям масштаб проводимых там работ.

Продолжение следует…