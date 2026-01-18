МИД ИРИ: Уход американских войск с базы Айн-эль-Асад является плодом сотрудничества Ирана и Ирака

Вывод сил международной коалиции во главе с США с военной базы Айн-эль-Асад, расположенной в иракской провинции Анбар, является результатом сотрудничества Ирака и Ирана в сфере безопасности и свидетельствует об укреплении иракского суверенитета.

С таким утверждением выступил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время совместной пресс-конференции с главой иракского МИД Фуадом Хусейном, который находится с визитом в Тегеране.

"Уход американских войск с базы Айн-эль-Асад является плодом тесного сотрудничества Ирана и Ирака в области безопасности и важным показателем укрепления суверенитета и независимости Ирака в принятии решений", - отметил Арагчи, слова которого приводит телеканал As-Sumaria. Он добавил, что Тегеран готов работать с Багдадом "над достижением соглашения в области безопасности, а также расширять военное, экономическое и политическое сотрудничество". По мнению главы иранского МИД, Ирак "доказал свою способность играть ключевую роль в обеспечении региональной стабильности путем диалога".

Со своей стороны иракский министр указал, что, по его убеждению, "безопасность [Ближневосточного] региона неделима" и стабильность любой страны "прямо влияет на безопасность соседних государств". Хусейн подчеркнул, что "диалог и обмен мнениями между Тегераном и Багдадом на нынешнем этапе имеет особое значение, учитывая быстро развивающуюся ситуацию в регионе".

Накануне визита главы иракского МИД в исламскую республику советник премьер-министра Ирака Хусейн Алауи заявил, что "Багдад стремится стать региональной столицей диалога и налаживания взаимопонимания между странами посредством челночной дипломатии". По его словам, которые привело агентство INA, "иракское правительство интенсивно работает над предотвращением угрозы войны в регионе".

В субботу министерство обороны Ирака объявило, что ВС страны берут под свой полный контроль авиабазу Айн-эль-Асад, на территории которой находился штаб международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами.

Источник: ТАСС