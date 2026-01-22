В посёлке Бузовна пешеход погиб, переходя дорогу в неустановленном месте - ВИДЕО

Сегодня 22 января в Хазарском районе, в посёлке Бузовна, примерно в 7 часов утра произошло ДТП.

Автомобиль марки «Mercedes», управляемый жителем столицы Шахрияром Гурбанзаде, сбил Нуриду Велиеву, которая пыталась перейти дорогу в неустановленном месте - пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия, сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.

Главное управление государственной дорожной полиции отмечает, что в первые дни текущей недели было зафиксировано 5 ДТП с участием пешеходов, 4 из которых закончились смертельным исходом. Подчеркивается, что анализ происшествий показывает, что большинство случаев происходят в тёмное время суток и связаны с переходом дороги в неустановленных местах и игнорированием требований безопасности.

«Дорога является общим пространством для всех участников движения, и установленные правила обязательны для исполнения каждым. Несоблюдение правил движения создаёт опасность не только для вашей жизни, но и для жизни других участников дорожного движения» - отмечают в дорожной полиции.

Главное управление государственной дорожной полиции подчеркивает, что простейшее, но жизненно важное требование для пешеходов переходить дорогу только в установленных местах и делать это внимательно: «Игнорирование этих правил может привести к тяжёлым и необратимым последствиям. Уважаемые пешеходы, помните: пренебрежение правилами дорожного движения увеличивает риск трагедии. Безопасность - это личная ответственность каждого».