Программа Лалы Азерташ также снята с эфира
На телеканале Xəzər TV закрыта программа «Təsir dairəsi».
Как сообщает Manset.az, передача «Təsir dairəsi», ведущей которой является Лала Азерташ, снята с эфира по внутреннему решению телеканала.
Отметим, что ранее также были прекращены трансляции передач «Bizimləsən» и «Rəngarəng» на телеканале ATV, а также программ «Səni Axtarıram» и «Həmin Zaur» на телеканале ARB.
690