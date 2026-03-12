В Баку маршрутный автобус игнорирует остановки — Ответ AYNA - ВИДЕО

В Баку пассажирский автобус не останавливается на остановках, что вызвало справедливое недовольство пассажиров.

Видеозапись инцидента была распространена в социальных сетях.

Пассажиры сообщили, что автобус маршрута №38 не останавливается на назначенных остановках, из-за чего они остаются на дороге.

По этому поводу Oxu.Az обратилось к пресс-секретарю Агентства наземному транспорта Азербайджана (AYNA) Туралу Оруджову. Он отметил, что маршрутные автобусы работают согласно утверждённой схеме движения и в соответствии с законодательством должны останавливаться на предусмотренных остановках.

«Перевозчикам, чьи маршрутки проходят через указанный участок, дано задание усилить контроль за соблюдением водителями правил пассажирских перевозок и обеспечивать остановку автобусов на всех остановках», — подчеркнул Турал Оруджов.