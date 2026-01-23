Звезда сериала «Kızılcık şerbeti» покинул проект из-за употребления запрещенных веществ

Звезда турецкого сериала «Kızılcık şerbeti» (Клюквенный шербет) актер Догукан Гюнгёр, который был уличен в употреблении наркотических веществ, покидает сериал.

Как сообщают турецкие СМИ, сам актер прокомментировал ситуацию в соцсетях так: "Аллах велик, Он все видит". Далее он опубликовал заявление для СМИ, указав, что признал свою ошибку и собирался продолжить жизнь с "чистого листа", посвятив себя работе.

"Я только что узнал, что меня отстранили от работы над телесериалом «Kızılcık Serbeti», над которым я с большим энтузиазмом работал на протяжении 4 сезонов, из-за недавних событий, по решению руководства Show TV. Каждый может совершать ошибки в жизни, и я тоже совершил ошибку, но с тех пор я отступил и глубоко сожалею. Я искренне и честно объяснил это как прокуратуре, так и общественности, и сделал первые шаги к чистой жизни. Веря, что во всем есть что-то хорошее, после этого недавнего события я полностью посвятил себя работе и пообещал себе жить чистой жизнью. Но с этой плохой новостью, которую я неожиданно получил сегодня вечером, я, как и все остальные, стал свидетелем того, насколько безжалостными могут быть некоторые люди и организации при принятии решений. Тем не менее, я не первый и не последний человек, совершивший ошибку в этой жизни.

Я оставляю этих безжалостных людей и организации, которые не верят, что каждый заслуживает второго шанса, на их совесть и вверяю их Богу. Однако я также хочу ясно дать понять общественности, что я стою на ногах и, сдержав данное себе обещание жить честной жизнью, очень скоро вернусь к вам, моим поклонникам, с еще лучшими проектами", - написал актер.

Напомним, что Догукан Гюнгёр бы задержан 5 января, во время обыска, проходившего у него дома, а 7 января его отпустили на свободу.