В Баку будут построены еще 24 станции метро

В Баку выделены земельные участки для строительства 24 станций метро.

Как сообщает «АПА-Экономикс», это отражено в отчёте о деятельности Кабинета Министров Азербайджанской Республики за 2025 год, который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Отмечается, что в рамках реализации Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025–2030 годы в прошлом году для Бакинского метрополитена было доставлено 30 вагонов, из которых 20 уже введены в эксплуатацию.

Кроме того, выделены земельные участки для строительства 24 станций метро, 3 электродепо и 16 вентиляционных шахт, в целях повышения надежности энергетической системы метрополитена в рамках договора с Российским университетом транспорта проведена диагностика тяговой электрической сети Красной и Зеленой линий, разработан проект выполнения работ по разделению Красной и Зеленой линий на станции «28 Мая» с использованием двух временных шахт, для строительства которых также выделены земельные участки, по строительству переходной камеры на станции «Ичери шехер» получено экспертное заключение по результатам проведённых геологоразведочных работ и начаты работы по переносу подземных коммуникационных линий.