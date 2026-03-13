В Баку строится архитектурная жемчужина высотой 144 метров - ФОТО - ВИДЕО

В центре Баку реализуется уникальный проект, объединяющий современную архитектуру и высокие стандарты комфортной жизни.

Avenue 8 готовится стать самым высоким жилым зданием столицы и новым акцентом в городском силуэте.

Проект Avenue 8 возводится в одном из самых престижных районов города — в шаговой доступности от Бакинского бульвара и Zafar Park. Комплекс сочетает современную архитектуру, высокий уровень комфорта и эксклюзивный стиль жизни. Здание, спроектированное по концепции двух башен, привлекает внимание изящными архитектурными линиями и панорамным стеклянным фасадом, отражающим городской пейзаж. При высоте 144 метров этот жилой комплекс станет первым жилым проектом такой высоты в Баку.

Над реализацией Avenue 8 работает команда специалистов с международным опытом. Такой подход обеспечивает соответствие проекта высоким международным стандартам качества строительства.

Одной из ключевых особенностей проекта являются квартиры с потолками высотой 4,5 метра. Панорамные окна от пола до потолка открывают вид на Каспийское море и Бакинскую бухту, превращая эти пейзажи в часть повседневной жизни. Avenue 8 — это не просто жилой комплекс, а пространство, где ценятся гармония, простор и особая атмосфера жизни.

На 31-м этаже проекта расположится инфинити-бассейн, откуда открывается впечатляющая панорама на Баку и Каспийское море. Кроме того, в комплексе предусмотрены spa и фитнес-центр, крытый бассейн, открытый йога-сад, падел-корт, благоустроенный двор с ландшафтным дизайном, коворкинг-пространства и авторские рестораны.

Консьерж-сервис, централизованная система климат-контроля и технологии «умного дома» объединяют комфорт и современные технологии, создавая для жителей особую атмосферу приватности и удобства.

Чтобы ближе познакомиться с проектом, планировками квартир и специальными условиями приобретения, вы можете посетить офис продаж Avenue 8, расположенный по адресу: ул. Афиятдина Джалилова, 23.

Для получения подробной информации и персональной консультации звоните по номеру *8008.

Avenue 8 — подпись утончённого вкуса.

https://www.instagram.com/avenue8.az/

https://avenue8.az/

На правах рекламы