СМИ: У встречи по Украине в Абу-Даби есть результаты
Переговоры по Украине в Абу-Даби завершились.
Продолжения 24 января не будет, делегации разъезжаются, сообщил источник ТАСС.
"Завершены", - подтвердил собеседник агентства окончание переговоров по Украине в Абу-Даби.
На уточняющий вопрос, возможно ли 24 января продолжение переговоров, источник ответил отрицательно.
"Нет, не будет. Команды разъезжаются", - добавил он.
«Нельзя сказать, что встреча по Украине в Абу-Даби прошла без результатов, они есть», отметил источник ТАСС.
Диалог по Украине в формате "тройки" в Абу-Даби может быть продолжен в ближайшие дни.
