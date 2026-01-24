СМИ: У встречи по Украине в Абу-Даби есть результаты

Переговоры по Украине в Абу-Даби завершились.

Продолжения 24 января не будет, делегации разъезжаются, сообщил источник ТАСС.

"Завершены", - подтвердил собеседник агентства окончание переговоров по Украине в Абу-Даби.

На уточняющий вопрос, возможно ли 24 января продолжение переговоров, источник ответил отрицательно.

"Нет, не будет. Команды разъезжаются", - добавил он.

«Нельзя сказать, что встреча по Украине в Абу-Даби прошла без результатов, они есть», отметил источник ТАСС.

Диалог по Украине в формате "тройки" в Абу-Даби может быть продолжен в ближайшие дни.