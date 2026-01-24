 СМИ: переговоры по Украине прошли конструктивно | 1news.az | Новости
СМИ: переговоры по Украине прошли конструктивно

First News Media18:20 - Сегодня
СМИ: переговоры по Украине прошли конструктивно

Трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины в Абу-Даби прошли в конструктивной и позитивной атмосфере.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства ОАЭ.

По его сведениям, стороны обсуждали нерешенные вопросы в рамках предложенного Вашингтоном мирного плана, консультации прошли в "конструктивной и позитивной атмосфере". Как утверждается, в ходе переговоров представители России и Украины также взаимодействовали напрямую.

