Арагчи: из-за ударов США и Израиля по Ирану погибли более 200 детей

Минимум 200 детей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана, сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи.

«Израильско-американские бомбардировки унесли жизни сотен мирных жителей Ирана, включая более 200 детей. По данным, некоторые соседние страны, на территории которых находятся войска США и которые допускают атаки на Иран, также поощряют эти зверства», — написал он в X.

Арагчи подчеркнул, что позиции этих стран по данному вопросу должны быть прояснены безотлагательно.