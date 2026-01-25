Истцы из разных стран подали в суд на Meta, усомнившись в безопасности WhatsApp

Группа истцов из разных стран подала в суд на корпорацию Meta, обвинив ее в распространении ложной информации о конфиденциальности и безопасности мессенджера WhatsApp, сообщило агентство Bloomberg.

В иске, поданном в окружной суд в Сан-Франциско (штат Калифорния), утверждается, что заверения Meta в том, что технология сквозного шифрования позволяет получить доступ к переписке лишь ее участникам - отправителю и получателю -, являются ложными. Сторона обвинения убеждена, что Meta и WhatsApp "хранят, анализируют и могут получить виртуальный доступ ко всем якобы конфиденциальным перепискам пользователей". Таким образом, корпорация вводит в заблуждение миллиарды пользователей WhatsApp по всему миру, полагают истцы из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР. Их обвинения основываются на данных, полученных от осведомителей, чьи личности не раскрываются.

Представитель Meta в комментарии для Bloomberg назвал иск беспочвенным, а заявления о том, что сообщения в WhatsApp не зашифрованы, - "абсолютно неверными и абсурдными".