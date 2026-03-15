В Казахстане завершился референдум по новой Конституции, явка граждан составила 73,24% - ОБНОВЛЕНО

Явка на республиканском референдуме по новой Конституции Казахстана на 20:00 составила 73,24%, или 9 126 850 граждан.

Как сообщила Центральная комиссия референдума, время подсчёта, согласно законодательству, не должно превышать двенадцать часов. Предварительные итоги голосования будут обнародованы ЦКР.

19:11

Участки для голосования на референдуме по новой Конституции Казахстана закрылись в 20:00 по местному времени (19:00 по бакинскому времени) на территории республики.

По последним данным Центральной комиссии референдума, по состоянию на 18:00 по местному времени (16:00 мск) явка составляла 70,98%. Референдум считается состоявшимся, так как в нем приняли участие более 50% избирателей, внесенных в списки для голосования.

13:44

Референдум по новой Конституции в Казахстане признан состоявшимся.

Данные результатов голосования предоставил на брифинге секретарь Центральной избирательной комиссии Казахстана Шавхат Утемесов.

По его словам, к 14:00 (13:00 по бакинскому времени) проголосовали 51,93% граждан или 6 471 378 человек.

Для признания результатов референдума действительными явка должна превысить 50% от общего числа зарегистрированных избирателей. В настоящее время показатель явки превышает требуемый порог.

11:40

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции, сообщает Tengrinews.kz.

Отмечается, что Токаев принял участие в голосовании на республиканском референдуме по проекту новой Конституции на участке референдума №51, расположенном во Дворце школьников.

После голосования он провел брифинг для представителей отечественных и зарубежных СМИ.

Обращаясь к журналистам, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул исключительную важность референдума для будущего развития Казахстана.

"Конституция – это поистине исторический документ, который гарантирует права и свободы наших граждан, поэтому он имеет исключительное значение. Новая Конституция утверждает территориальную целостность, независимость и суверенитет нашей страны. Конституция, принятая в 1995 году, сыграла свою роль. Наша страна жила по этому документу 35 лет, но время не стоит на месте. Уверен, новый Основной закон будет служить на благо страны и ее будущего", – заявил он.

Отмечается, что изменения коснутся около 84% текста документа. Реформа предполагает переход к однопалатному Парламенту, изменение ряда полномочий исполнительной власти и закрепление новых социальных гарантий.

Как сообщила на брифинге член Центральной комиссии референдума Асель Жанабилова, явка на референдуме по новой Конституции Казахстана по состоянию на 12:00 по местному времени (11:00 по Баку) превысила 37,54%.

10:10

В Казахстане началось голосование на референдуме по вопросу принятия новой Конституции, сообщил портал Tengrinews.kz.

Избирательные участки работают с 07:00 до 20:00 по местному времени. Ряд участков, в основном в воинских частях, открылись в 06:00. В Японии и Южной Корее голосование стартовало еще раньше из-за разницы во времени.

В бюллетене всего один вопрос: принимают ли граждане новую Конституцию, опубликованную 12 февраля 2026 года. Голосовать можно только за весь документ целиком - поддержать его или отклонить.

Право голоса имеют граждане Казахстана старше 18 лет, включенные в списки избирателей. На некоторых участках с утра образовались небольшие очереди. Референдум будет считаться состоявшимся, если проголосует более половины всех избирателей. Итоги должны объявить не позднее семи дней после голосования.

Проект новой Конституции меняет около 40 процентов всего текста, из которых почти 70 процентов приходится на статьи по архитектуре взаимоотношения между ветвями власти. В целом число статей уменьшается с 99 до 95.

Главные отличия - в статьях, непосредственно связанных с управлением государством. В Казахстане вместо двухпалатного парламента учреждается однопалатный Курултай, 145 депутатов которого должны будут избираться по партийным спискам сроком на пять лет. Действующая в стране смешанная выборная система отменяется.

Предлагается появление и нового консультативного органа - Халык Кенесы (Народного совета. - Ред.), который будет собираться не реже одного раза в год и иметь право законодательной инициативы. При этом все 126 членов Халык Кенесы - по 42 от национальных культурных центров, общественных организаций и местных представительных органов регионов страны - будут назначаться непосредственно президентом Казахстана.

Спустя 30 лет восстанавливается и пост вице-президента. Он должен будет представлять интересы страны на международных форумах и на переговорах с зарубежными делегациями, выступать на заседаниях Курултая от имени президента, а также работать с отечественными и зарубежными общественно-политическими организациями и научными и культурно-просветительскими кругами. Его кандидатуру будет предлагать на согласование с Курултаем сам президент. Но не более двух раз.

В случае если депутаты повторно не соглашаются с предложениями президента, парламент автоматически распускается. Утверждение кандидатуры вице-президента происходит большинством голосов депутатского корпуса. По такому же принципу предлагается утверждение кандидатур спикера Курултая, премьер-министра и судей Верховного суда. В то же время председатель высшего судебного органа, а также председатель и десять членов Конституционного суда по проекту новой Конституции будут назначаться указами президента.

Депутаты Курултая по новому проекту могут инициировать в отношении президента страны процедуру импичмента - этого в действующей Конституции не предусмотрено. Но есть нюанс. Если Конституционный суд не примет решения Курултая, инициаторы импичмента будут лишены своих мандатов.

Из других предложенных нововведений обращают на себя внимание безусловное верховенство Конституции Казахстана над решениями международных организаций и их органов, определение брака, как добровольного союза мужчины и женщины, ограничение на проведение акций протеста, если они угрожают общественной безопасности и нравственности общества.

В то же время по новому проекту предлагается на конституционном уровне определить институт омбудсмена, как системный правозащитный орган, придать конституционный статус адвокатуре и принимать все конституционные поправки исключительно на общенациональном референдуме.

Источник: DW

