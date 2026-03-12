Моджтаба Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры при атаке США и Израиля

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры в результате операции США и Израиля.

"Кроме моего отца, чья утрата стала общеизвестной, я отдал в ряды мучеников мою дорогую и верную супругу, на которую возлагал надежды, мою самоотверженную сестру, посвятившую себя служению родителям и получившую заслуженную награду, а также ее маленького ребенка", - говорится в заявлении, опубликованном на его сайте.

Источник: ТАСС