Владельцев кафе и ресторанов предупреждают об имитации официальных проверок дезинфекторами

В последнее время, в ходе обращений, поступающих в Агентство продовольственной безопасности (AQTA), а также в рамках проводимых контрольных мероприятий, было выявлено, что некоторые частные компании, оказывающие услуги по дезинфекции, злоупотребляют именем Агентства.

Представители этих компаний посещают объекты, работающие в сфере общественного питания, представляясь сотрудниками AQTA, и предлагают заключить договор на дезинфекционные услуги, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу AQTA.

В случае отказа они выдвигают необоснованные угрозы о проведении контрольных мероприятий и применении строгих мер в отношении объектов.

AQTA сообщает, что Агентство не оказывает услуги по дезинфекции. В Агентстве не существует каких-либо компаний, предоставляющих дезинфекционные услуги. Лица, оказывающие такие услуги, являются независимыми хозяйствующими субъектами, работающими на основании лицензии.

Отметим, что в соответствии с требованиями Закона АР «О безопасности пищевых продуктов» владельцы объектов общественного питания обязаны регулярно проводить дезинфекционные мероприятия на своих предприятиях и хранить соответствующие документы, подтверждающие их выполнение. Агентство при этом выступает исключительно в качестве центрального исполнительного органа, осуществляющего контроль за соблюдением этих требований.

AQTA призывает предпринимателей быть внимательными и в случае столкновения с подобными ситуациями сообщать о лицах или компаниях, злоупотребляющих именем Агентства, по номеру 1003: «При этом, если дезинфекционные компании, выдающие себя за Агентство, повторно будут допускать такие случаи, в отношении них будут приняты необходимые меры с обращением в правоохранительные органы».