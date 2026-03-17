Прекращена трансляция передач Хошгедем Хидаятгызы и Заура Кямала

На телеканале ARB приняты решения в связи с кадровыми и программными изменениями.

Согласно полученной Oxu.Az информации, с завтрашнего дня приостанавливается трансляция программ, авторами которых являются известные телеведущие Хошгедем Хидаятгызы и Заур Кямал.

Отметим, что сведения о снятии этих передач с эфира ранее распространялись частными источниками.

В пресс-службе телеканала ARB подтвердили данную информацию нашему сайту.