Задержан водитель Ferrari, двигавшийся по автобусной полосе - ВИДЕО

Сотрудники полиции изучили кадры, распространившиеся в социальных сетях, на которых запечатлен автомобиль марки Ferrari, движущийся по автобусной полосе в столице.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в отделе по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции города Баку. Было отмечено, что в результате проведенного расследования данное транспортное средство было задержано и доставлено на штрафстоянку.

Расследованием установлено, что кадры были сняты в прошлом году.

В отношении водителя приняты меры ответственности в соответствии с законодательством.