Румынская песня для «Евровидения 2026» вызвала скандал из-за провокационного подтекста - ВИДЕО

Представительница Румынии на «Евровидении 2026» Александра Кэпитанеску оказалась в центре спора из-за своей песни «Choke Me» (Задуши меня), которую критики называют «опасной» и «безрассудной».

В песне, повторяющей фразу «choke me» более 30 раз за три минуты, эксперты усмотрели пропаганду сексуального удушения - практики, опасной для здоровья и способной привести к серьёзным травмам мозга и даже смерти, сообщает 1news.az со ссылкой на The Guardian.

Активисты против насилия отмечают, что композиция «играет с жизнью молодых женщин», особенно учитывая строки вроде «It’s hard to breathe in» (тяжело дышать), «I want you to choke me» (хочу, чтобы ты меня задушил) и «make my lungs explode» (Заставь мои лёгкие взорваться).

Профессор права Дьюрэмского университета Клэр МакГлинн подчеркнула, что повторяющееся сексуализированное послание в евровидийной песне демонстрирует «тревожное пренебрежение здоровьем и благополучием девушек».

Онлайн-обсуждение песни «Choke Me» вызвало волну критики также и среди поклонников конкурса, которые требуют дисквалификации композиции или изменения текста.

В свою защиту Александра Кэпитанеску заявила, что метафоры о «удушении» отражают ощущение подавленности сильными эмоциями и сомнений в себе, а не призыв к опасной практике.

