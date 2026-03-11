На фоне критики ITV объяснил, как выбирали JIVA и создавалась песня «Just Go», ответив на слухи об ИИ - ВИДЕО

Общественное телевидение Азербайджана ITV сделало новое официальное заявление о певице JIVA и азербайджанской конкурсной песне для «Евровидения 2026».

В заявлении отмечается следующее: «Песня «Just Go» в исполнении представительницы Азербайджана «Евровидение-2026» JIVA была представлена общественности. На фоне различных обсуждений в социальных сетях, связанных с нашим представителем, выбором песни и творческой командой, считаем необходимым более подробно проинформировать общественность о процессе отбора».

Сообщается, что процесс определения представителя Азербайджана в этом году проходил в несколько этапов и основывался на профессиональной системе отбора: «Этот подход соответствует модели, последовательно применяемой делегацией с 2023 года. Следует отметить, что в последние годы интерес к этому процессу значительно возрос. Если ранее при выборе конкурсной песни доля иностранных авторов была выше, то в последние годы активность местных композиторов и авторов заметно увеличилась. Отрадно, что и среди представленных в этом году песен большинство принадлежит именно азербайджанским авторам».

Отмечается, что в ходе отбора было получено в общей сложности 100 заявок, в рамках которых было представлено 186 песен, из которых 107 направлены местными авторами и исполнителями, а 79 зарубежными авторами: «Уже на начальном этапе кандидатура JIVA была отдельно рассмотрена экспертами, при этом в оценке был учтён и её успех - победа в проекте «Səs Azərbaycan» в 2025 году. Такой подход был обусловлен тем, что певица уже зарекомендовала себя на профессиональной сцене, обладает сильными вокальными данными для живого исполнения и многолетним сценическим опытом».

Отмечается, что остальные заявки были оценены профессиональной комиссией, после чего 18 кандидатов были приглашены на следующий этап: «Для них были организованы живые прослушивания и индивидуальные интервью. Особое внимание уделялось вокальным возможностям участников, сценической подаче, артистической выразительности и потенциалу для международной аудитории. По итогам прослушиваний были определены ещё два кандидата, и таким образом финальный короткий список состоял из трёх участников. Окончательное решение было принято на основе заключений экспертов и результатов работы специально сформированной фокус-группы. Одним из ключевых критериев также стало возвращение голосования жюри в полуфиналах «Евровидения», которое вновь будет применяться с этого года. В связи с этим особое значение приобретают сильное живое исполнение и стабильные вокальные возможности, поэтому данный критерий стал одним из главных при выборе представителя. Именно по этой причине кандидатура JIVA оказалась наиболее убедительной, и она была выбрана представителем Азербайджана на конкурсе 2026 года».

В заявлении приводится биографическая справка представительницы Азербайджана на «Евровидении 2026», в которой отмечается следующее: «JIVA (Джамиля Гашимова) - азербайджанская певица, известная своим сильным вокалом, профессиональной подачей и искренностью на сцене. Её творческий путь начался в 2003 году, когда она заняла второе место на конкурсе «Bakı Payızı». В 2007 году она приняла участие в проекте «Show Time», а в 2011 году вошла в тройку финалистов национальной отборочной недели «Евровидения». Певица успешно участвовала в различных музыкальных проектах. Она выступала с известным ансамблем RAST под руководством народного артиста Рашада Гашимова, а также выходила на сцену Montreux Jazz Festival. Позже JIVA стала солисткой группы Hazz Band, где сочетала элементы джаза с современной эстрадой. С 2017 года она продолжает сольную карьеру, исполняя песни в жанрах pop, dance и R&B на азербайджанском, русском и английском языках. В 2018 году певица выступила на большой сцене Международного музыкального фестиваля «Жара», а в 2025 году стала победительницей проекта «Səs Azərbaycan» в команде Ройи Айхан».

Отмечается, что песня, с которой Азербайджан выступит на «Евровидении-2026» «Just Go», это эмоциональная баллада о любви, грусти и внутренней силе. Автором музыки и слов является проживающий в США азербайджанский композитор Фуад Джавадов. На протяжении многих лет он работает в различных музыкальных проектах как в Азербайджане, так и в США. Фуад Джавадов родился в 1961 году в Баку. Сначала он обучался игре на аккордеоне в музыкальной школе №6, затем поступил в Музыкальный колледж имени Асафа Зейналлы на факультет теории музыки и композиции. В годы обучения он параллельно работал в системе «Азконцерт», сотрудничая с такими известными исполнителями, как Ильхама Гулиева, Ниса Гасымова, Мубариз Тагиев и другими артистами. В этот период он также создал собственный вокально-инструментальный коллектив, с которым выступал с концертными программами. В 1986 году композитор поступил в Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибейли, где обучался по специальностям хоровое дирижирование и композиция. Его преподавателями по композиции были Азиз Азизов, Леонид Вайнштейн и Фарадж Караев. Под их руководством он написал ряд классических инструментальных произведений для различных музыкальных инструментов и вокала. С 1995 года Фуад Джавадов проживает в США. За это время он выпустил пять музыкальных альбомов, написал музыку для кино- и телевизионных проектов и в настоящее время продолжает творческую деятельность в Лос-Анджелесе. Отметим также, что он является членом Американской ассоциации композиторов.

Подчеркивается, что при этом все песни, представленные на этапе отбора, были внимательно рассмотрены в рамках установленных правил, а также оценены с точки зрения соответствия необходимым критериям подготовки: «В последние дни в социальных сетях распространяются различные утверждения, связанные с песней и её автором, в том числе предположения о том, что произведение якобы было создано с использованием искусственного интеллекта. Сообщаем, что подобные заявления не соответствуют действительности. Песня «Just Go» является оригинальным музыкальным произведением, созданным на основе профессионального творческого подхода, за которым стоят многолетний опыт, профессиональные знания и творческий труд».

В заявлении подчеркивается, что канал ITV и азербайджанская делегация на «Евровидении» открыты для конструктивной критики: «Для такой масштабной платформы, как «Евровидение», наличие разных мнений вполне естественно. Вместе с тем мы считаем, что общественные обсуждения должны проходить в атмосфере взаимного уважения, здорового обмена мнениями и объективного подхода. JIVA - талантливая, трудолюбивая и достойная артистка, которая в этом году представит Азербайджан на международной сцене. Эту возможность она заслужила благодаря своей профессиональной подготовке, многолетнему творческому пути и сценическому мастерству».



