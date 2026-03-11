Букмекеры оценили шансы на победу Азербайджана в «Евровидении 2026» - ВИДЕО

«Евровидение-2026» - предстоящий 70-й конкурс песни «Евровидение», который пройдёт в Вене (Австрия) благодаря победе JJ с песней «Wasted Love» на конкурсе предыдущего года, проходившем в Базеле (Швейцария).

Первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал - 16 мая 2026 года; «Евровидение-2026» будет проводиться на крытом стадионе «Винер-Штадтхалле».

6 марта стало известно, что на международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» Азербайджан будет представлять певица JIVA (Джамиля Гашимова), конкурсная песня которой «Just Go» (музыка и слова Фуада Джавадова), была презентована 9 марта – подчеркнем, что ряд участников и песен из других стран все еще не известен, но при этом букмекеры уже делают ставки на возможного победителя.

Прогнозы букмекеров, опубликованные на сайте Eurovisionworld.com, выглядят следующим образом – лидером прогноза является Финляндия, чей коэффициент на победу равен 26%, за ней следует Франция (12%) и Дания (9%).

По букмекерским прогнозам, Азербайджан занимает в списке возможных победителей международного конкурса «Евровидение 2026» 20-ю строчку - шансы на победу на данный момент оцениваются в 1%.

