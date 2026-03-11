Скандал на «Евровидении 2026»: Представительница Швеции призвала исключить Израиль из конкурса - ВИДЕО

Представительница Швеции на международном песенном конкурсе «Евровидение-2026» певица Фелиция заявила, что Израиль не должен участвовать в музыкальном соревновании.

«Не думаю, что Израиль должен участвовать. Вот и все. Сейчас происходит много убийств, поэтому я не считаю участие Израиля оправданным. Трудно сосредоточиться на музыке, когда вокруг столько страданий», - цитирует EuroMix представительницу Швеции на «Евровидении 2026».

Отмечается, что израильская общественная телерадиокомпания KAN выразила недовольство высказываниями Фелиции о том, что Израиль не должен участвовать в «Евровидении‑2026» - такие СМИ, как EuroMix и Eurovoix, пишут, что KAN готовила или рассматривала возможность подачи официальной жалобы в Европейский вещательный союз (EBU). В итоге EBU связался со шведским вещателем SVT и напомнил о правилах аполитичности конкурса, однако при этом официальной жалобы от Израиля пока не поступило.

В заявлении EBU отмечается, что организация поддерживает свободу слова: «Правила конкурса обеспечивают нейтралитет и уважительную атмосферу. Участники не должны использовать «Евровидение» как политическую арену или провоцировать дискуссии, которые могут отвлечь внимание от музыки».

При этом в отношении певицы, вызвавшей скандал своим призывом, не будет принято никаких мер.

