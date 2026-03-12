 Грузия и Армения презентовали песни для конкурса «Евровидение 2026» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Грузия и Армения презентовали песни для конкурса «Евровидение 2026» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:20 - Сегодня
Грузия и Армения презентовали песни для конкурса «Евровидение 2026» - ВИДЕО

Грузия и Армения презентовали песни для международного песенного конкурса «Евровидение 2026», который пройдет в мае в столице Австрии.

Грузию на «Евровидение 2026» представит трио «Bzikebi» с песней «On Replay». Для коллектива участие в конкурсе станет особенным возвращением: 18 лет назад именно «Bzikebi» принесли Грузии победу на конкурсе «Детское Евровидение 2008» с запоминающейся песней «Bzz..», исполненной на вымышленном языке и сопровождавшейся ярким «пчелиным» образом.

В 2026 году группа, состоящая из Гиорги Шиолашвили, Мариам Татулашвили и Мариам Кикуашвили, попытается повторить этот успех уже на взрослой сцене конкурса.

Армению на конкурсе в Вене представит певец SIMÓN с песней «Paloma Rumba», одним из соавторов которой выступила представительница Армении на «Евровидении 2022» Роза Линн.

Таким образом, после презентации композиций Грузии и Армении формирование музыкальной конкурсной программы «Евровидение 2026» окончательно завершено - все страны-участницы уже представили свои конкурсные песни. Теперь поклонникам конкурса предстоит следить за подготовкой артистов и первыми репетициями перед шоу, которое пройдет с 12 по 16 мая в Вене.

