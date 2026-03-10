На фоне критики Эльдар Гасымов заявил, что покинул азербайджанскую делегацию на «Евровидении» - ФОТО

В 2023 году победитель международного конкурса «Евровидение 2011» Эльдар Гасымов вернулся на конкурс, но уже в новом амплуа, став музыкальным продюсером азербайджанской делегации на «Евровидении».

Тогда Азербайджан в Ливерпуле представляли братья-близнецы Турал и Туран Багмановы с песней «Tell me more», которые не смогли пройти в финал, после чего часть пользователей социальных сетей раскритиковала именно Эльдара Гасымова, считая, что на него, как на продюсера, ложится ответственность за результат.

С жесткой критикой он столкнулся и в последующие два года - когда в финал не прошли Fahree & Илькин Довлатов и группа Mamagama. Сейчас, после презентации песни «Just Go», пользователи также высказывают опасения, что и представительница Азербайджана на «Евровидении 2026» певица JIVA может столкнуться с неудачей, обвиняя Э.Гасымова в том, что он не справляется со своими обязанностями.

И если ранее победитель «Евровидения 2011» никак не реагировал на критику, то в этот раз сделал заявление на своем официальном канале в социальной сети Instagram, где прокомментировал ситуацию кратко: «Все в порядке? В этом году меня нет в делегации».