«Уже который год не можем выйти в финал…»: Реакции пользователей соцсетей на песню «Just Go» - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:45 - Сегодня
Азербайджанская песня для конкурса «Евровидение 2026» в исполнении певицы JIVA (Джамиля Гашимова) была официально презентована 9 марта и сразу привлекла внимание зрителей и пользователей социальных сетей.

«Just Go» - это эмоциональная баллада о любви, печали и внутренней силе. Песня отражает идею о том, как человек после разочарований в отношениях вновь находит себя и открывает новую страницу в своей жизни. В композиции особенно выделяются сильные вокальные возможности JIVA и её эмоциональное исполнение», - говорится в официальном пресс-релизе, посвященном премьере азербайджанской песни для конкурса «Евровидение 2026».

Автором слов и музыки конкурсной песни является проживающий в США композитор и музыкальный продюсер Фуад Джавадов, который за годы своей творческой деятельности выпустил пять альбомов, а также является автором музыки для кино и телевизионных проектов.

Композиция вызвала неоднозначную реакцию: одни слушатели восприняли её положительно, другие критиковали музыкальное оформление и считали песню спорной для участия в международном конкурсе - при этом песня и представительница Азербайджана на «Евровидении 2026» певица JIVA активно обсуждаются в социальных сетях.

Обсуждение в социальных сетях показывает резко противоположные мнения. Одни пользователи уверены в профессионализме певицы и считают, что она достойна выхода в финал «Евровидения 2026» - отметим, что у JIVA многолетний опыт на профессиональной сцене. Они отмечают её опыт и вокальные возможности, ожидая интересную и зрелищную сценическую постановку, которая сможет привлечь внимание международного зрителя.

Другая часть аудитории настроена скептически: по их мнению, песня недостаточно сильная, чтобы конкурировать на международной сцене. Эти пользователи проводят параллели с последними тремя годами, когда представители Азербайджана не смогли пробиться в финал, и предполагают, что и в этом году участница может столкнуться с аналогичной неудачей.

Напомним, что начиная с 2023 года три года подряд представители Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидении» не могут пройти в конкурсный финал, что вызывает справедливую критику среди поклонников конкурса, требующих от делегации и ITV перемен и более тщательного подхода к выбору участника и песни.

