Пезешкиан подтвердил участие Ирана в переговорах с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом подтвердил участие его страны в переговорах с представителями США, которые планируется провести в конце недели в Исламабаде.

Об этом сообщила канцелярия главы пакистанского правительства.

«Президент Пезешкиан поблагодарил премьер-министра [Пакистана] и высоко оценил усилия пакистанского руководства по достижению временного прекращения огня между Ираном и США, а также передал наилучшие пожелания народу Пакистана. Он подтвердил, что Иран примет участие в переговорах в Исламабаде», — говорится в сообщении ведомства в X. «Теплая и дружественная беседа» Шарифа и Пезешкиана продлилась более 45 минут, уточнили в канцелярии.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. Это решение принято с учетом предложения премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и «при готовности Исламской Республики Иран полностью, немедленно и безопасным образом открыть Ормузский пролив», уточнил американский лидер. Как сообщил Высший совет национальной безопасности исламской республики, Тегеран выдвинул 10 условий прекращения огня, с которыми США «были вынуждены согласиться». Шариф пригласил делегации Ирана и США на переговоры в Исламабад 10 апреля для «достижения окончательного соглашения по урегулированию всех споров».

Источник: ТАСС