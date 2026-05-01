Восемь учеников набрали наивысший балл — 7 из них девочки
Обнародованы результаты выпускного экзамена для учащихся 9-х классов, проведённого 5 апреля.
Максимальный результат (300 баллов) набрали 8 учеников.
Отметим, что среди них 7 девочек и 1 мальчик.
Список учащихся, набравших 300 баллов на выпускном экзамене, проведённом 5 апреля 2026 года:
- Салимова Асмар Исмайыл гызы — г. Баку, лицей с гуманитарным уклоном
- Гусейнов Сеймур Ильгар оглы — г. Гянджа, гимназия с уклоном на иностранные языки (школа-интернат №2)
- Байрамова Дениз Махир гызы — г. Гянджа, средняя школа №17
- Байрамзаде Инджи Турал гызы — г. Баку, гуманитарная гимназия имени С. С. Пишевари
- Мамедли Илькнур Вюсал гызы — г. Шеки, республиканский лицей с химико-биологическим уклоном
- Джамилли Айсу Ариф гызы — г. Шеки, республиканский лицей с химико-биологическим уклоном
- Гатамли Сяма Дуньямин гызы — г. Евлах, средняя школа №5
- Бабазаде Бану Эмиль кызы — г. Баку, средняя школа №269
