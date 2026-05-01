Как фейковые страницы в соцсетях лишали граждан денег?

Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД провело очередную операцию против мошенников, действовавших от имени банков и кредитных организаций.

Как сообщили в МВД, в результате оперативных мероприятий были задержаны двое подозреваемых в совершении кибермошенничества: 24-летний Джавид Агаев и 20-летний Эльшан Агаев, передает 1news.az.

В ходе расследования было установлено, что задержанные создавали в социальных сетях фейковые страницы, имитирующие официальные аккаунты банков и небанковских кредитных организаций (НБКО). Для привлечения клиентов они запускали платные рекламные объявления. Представляясь сотрудниками кредитных отделов, Дж. Агаев и Э. Агаев давали гражданам ложные обещания о выдаче кредитов на «выгодных условиях, с низкой комиссией и без поручителей».

Поверив в подлинность страниц, граждане передавали мошенникам данные своих банковских карт, включая срок действия, CVV-коды и одноразовые пароли (OTP). Эта конфиденциальная информация поступала напрямую в систему, управляемую злоумышленниками. Полученные средства члены сети переводили на различные банковские счета и электронные кошельки, после чего обналичивали их.

В своих первичных показаниях задержанные признались, что таким способом завладели данными карт сотен граждан и похитили их денежные средства.

По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело. Джавиду Агаеву предъявлено обвинение, и решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении Эльшана Агаева продолжаются соответствующие следственные действия.

МВД еще раз призывает граждан доверять только тем финансовым учреждениям, которые имеют лицензию Центрального банка. При обнаружении подозрительных объявлений о кредитах рекомендуется немедленно обращаться в правоохранительные органы.