Представители дипкорпуса ознакомились с Клиникой Карабахского университета

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса ознакомились в городе Ханкенди с Клиникой Карабахского университета, а также с факультетом медицины и медицинских наук.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, иностранным дипломатам была предоставлена информация о факультете медицины и медицинских наук. Декан Самир Бабаев сообщил, что учебный корпус факультета оснащен оборудованием, отвечающим современным требованиям. В здании создано 10 учебных и 9 аудиторных комнат, 3 лаборатории, рабочие и экзаменационные кабинеты, зоны отдыха, библиотека, брифинг-залы.

Здесь также функционируют лаборатории микробиологии, гистологии, лаборатория культивирования клеток и другие административные помещения.

На факультете осуществляется обучение по шестилетней медицинской программе и четырехлетней программе подготовки медицинских сестер, разработанным совместно местными и зарубежными экспертами на основе международного опыта.

Применяемая современная образовательная модель позволяет студентам трансформировать теоретические знания в практические навыки в Клинике Карабахского университета. У студентов также есть всесторонние возможности для проведения исследований и развития лидерских качеств. Одной из отличительных особенностей факультета является включение программы по искусству в учебный план в качестве предмета по выбору.

Отметим, что представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в сопровождении помощника Президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева совершили поездку в Восточный Зангезур и Карабах.