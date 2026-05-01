Байрамов и Арагчи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены азербайджано-иранские двусторонние отношения, а также текущая ситуация в регионе. Арагчи проинформировал о последних мирных инициативах Ирана и его позиции по прекращению военных действий в регионе", - говорится в информации.

Министры подчеркнули важность усилий по обеспечению стабильности и безопасности в регионе, а также снижению напряженности.

Главы МИД также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.