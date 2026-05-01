Мобильное приложение e-Sosial прекратило свою деятельность, будучи полностью интегрированным в mygov

С сегодняшнего дня мобильное приложение e-Sosial прекратило свою деятельность в связи с полной интеграцией в платформу mygov.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что в продолжение работ, проводимых в направлении исполнения «Плана деятельности по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026-2028 годы», утвержденного Распоряжением Президента страны, услуги приложения были полностью интегрированы в платформу mygov.

В связи с этим доступ граждан к цифровым услугам, предоставляемым Министерством труда и социальной защиты населения, посредством мобильных устройств отныне будет обеспечиваться только через мобильное приложение mygov.

Отметим, что сосредоточение социально ориентированных услуг в единой цифровой экосистеме служит организации государственных услуг на основе принципа «единого окна», эффективному использованию цифровых ресурсов и оптимизации технологической инфраструктуры, а также более проактивному и эффективному предоставлению услуг.