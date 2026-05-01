Хикмет Гаджиев: Решения, принимаемые Европейским парламентом, не имеют никакого значения для Азербайджана

Резолюцию Европейского парламента одним словом можно охарактеризовать как дипломатический позор и дипломатический провал.

Как сообщает AПA, об этом заявил журналистам помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Прежде всего следует отметить, что решения, принимаемые Европейским парламентом, не имеют никакого значения для Азербайджанской Республики. У Азербайджанской Республики отсутствуют какие-либо обязательства перед данным институтом. Во-вторых, Европейский парламент институционально не является органом, обладающим специальным мандатом для выражения позиции по подобным вопросам. Кто и какие государства наделили парламентский институт Европейского союза таким мандатом, чтобы он выступал с подобными позициями в отношении регионов и стран, находящихся за пределами Союза?

В этом контексте в целом указанные решения не имеют для нас никакого значения. Однако данный процесс является показателем определённых тенденций. Азербайджанская Республика предпринимает серьёзные шаги в направлении обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе. Как видно, в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Азербайджан предпринимает существенные шаги по формированию экономических выгод мира, в том числе в направлении вклада в энергетическую безопасность Армении.

В такой обстановке, спустя всего один день после визита заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики в Армению, Европейским парламентом принимается с дипломатической точки зрения позорная резолюция. Эти лица в Европейском парламенте должны понимать, что они напрямую препятствуют мирному процессу. Мы оцениваем это как деструктивные и провокационные шаги», — отметил Хикмет Гаджиев.