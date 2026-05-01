У жителя Билясувара в багажнике автомобиля обнаружено более 200 кг конины - ФОТО

В Билясуваре пресечены незаконный убой лошадей и продажа 205 кг конины.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

Согласно информации, инспекторы Ширван-Сальянского регионального отделения AQTA совместно с сотрудниками отдела полиции Билясуварского района в ходе рейда провели осмотр автомобиля марки «Toyota Corolla».

При проверке было обнаружено 205 кг бескостной конины, которая хранилась в полиэтиленовых пакетах в антисанитарных условиях.

В ходе расследования было установлено, что мясо принадлежит жителю села Бейдили Билясуварского района Азизову Мелику Сабир оглу. Образцы продукции были отобраны и направлены на лабораторную экспертизу, сама партия мяса передана на ответственное хранение. Расследование продолжается.