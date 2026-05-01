​​​​​​​Тени прошлого и мины будущего: что мешает настоящему миру

Постконфликтный период в жизни любого региона, пережившего десятилетия оккупации и масштабных военных действий, никогда не бывает «мирным» в полном смысле этого слова. Формальное прекращение огня не означает окончания войны - она лишь трансформируется, принимая новые, зачастую менее заметные, но не менее разрушительные формы. Для Азербайджана этот этап сопровождается тяжелым гуманитарным наследием, которое продолжает ежедневно напоминать о себе - не в дипломатических заявлениях, а в человеческих трагедиях.

Речь идет о двух ключевых проблемах, которые фактически стали системными барьерами на пути к устойчивому миру: судьба пропавших без вести и тотальное минирование освобожденных территорий. Эти вопросы уже давно вышли за рамки двусторонней повестки и требуют четкой международной оценки, поскольку речь идет не просто о последствиях конфликта, а о продолжающемся гуманитарном кризисе.

Право на правду под запретом

Обнаружение массовых захоронений на освобожденных территориях стало одним из самых тяжелых и болезненных свидетельств того, что происходило в годы оккупации. За сухими цифрами - разрушенные судьбы, оборванные жизни и десятилетия ожидания для тысяч семей, которые так и не получили ответа на главный вопрос: что случилось с их близкими.

На сегодняшний день выявлено уже 32 массовых захоронения, эксгумированы останки 877 человек. Но даже эти данные - лишь часть гораздо более масштабной трагедии. Реальное число погибших остается неизвестным, и именно это неизвестное превращается в инструмент давления.

Армения, несмотря на прямые обязательства в рамках международного гуманитарного права, продолжает уклоняться от предоставления полной информации о местах захоронений. Это не просто дипломатическая проблема - это сознательная политика умалчивания. Согласно Женевским конвенциям и Дополнительному протоколу, стороны конфликта обязаны устанавливать судьбу пропавших без вести и обеспечивать передачу информации их семьям. В данном случае речь идет о систематическом игнорировании этих норм.

Право семей знать правду - так называемое «right to know» - является фундаментальным гуманитарным принципом. Его нарушение - это не только юридическая, но и моральная деградация подхода к постконфликтному урегулированию. Когда информация о захоронениях скрывается, трагедия не заканчивается - она искусственно продлевается, превращаясь в форму психологического давления.

Минный террор как продолжение войны: угроза, которая убивает даже после прекращения огня

Если массовые захоронения - это застывшее свидетельство прошлого, то мины - это активное оружие настоящего. Они не различают военных и гражданских, не «признают» окончание войны и продолжают выполнять свою разрушительную функцию спустя годы после прекращения огня.

Минная угроза на освобожденных территориях Азербайджана носит беспрецедентный характер. Речь идет не просто о защитных линиях или оборонительных рубежах, речь идет о хаотичном, масштабном и системном минировании, которое, по сути, было рассчитано на долгосрочный эффект.

Цифры говорят сами за себя: с ноября 2020 года зафиксирован 261 инцидент, связанный с подрывами на минах. Пострадали 423 человека, из них 73 погибли. Среди жертв - мирные жители, включая женщин и детей. Это ключевой показатель: мины в данном случае являются оружием неизбирательного действия, направленным против гражданского населения.

Если рассматривать проблему в более широком временном контексте, то с 1991 года число пострадавших от мин превышает 3400 человек. Это превращает Азербайджан в одну из наиболее пострадавших от мин стран в мире и выводит проблему на уровень глобальной гуманитарной повестки.

Без карт и без ответов: почему позиция Еревана блокирует мир и усиливает гуманитарную катастрофу

Связь между проблемой массовых захоронений и минной угрозой очевидна: в обоих случаях ключевым фактором является отказ от передачи критически важной информации.

Сокрытие карт минных полей - это не вопрос технических сложностей или утраты данных, как это иногда пытается представить армянская сторона. Это осознанная стратегия. Отсутствие точных карт делает невозможным быстрое и безопасное разминирование, затягивает возвращение вынужденных переселенцев и тормозит восстановление инфраструктуры.

Фактически речь идет о продолжении конфликта другими средствами. Каждая неразминированная территория - это замороженный риск. Каждая мина - это отложенная трагедия.

Международное право в этом вопросе предельно ясно: II Протокол Конвенции 1980 года обязывает стороны передавать информацию о минных полях после завершения боевых действий. Однако на практике мы наблюдаем системное игнорирование этих обязательств.

Более того, позиция армянского руководства демонстрирует преемственность - вне зависимости от смены политических фигур. Это говорит о том, что проблема носит не ситуативный, а структурный характер. Гуманитарная повестка в данном случае приносится в жертву политическим расчетам.

По сути, отказ от передачи карт и информации о захоронениях создает условия, при которых страдания продолжаются. Это не просто пассивное бездействие - это фактор, который прямо влияет на новые жертвы.

Международное сообщество не может позволить себе рассматривать этот вопрос как элемент политических переговоров. Это не предмет торга. Это вопрос соблюдения базовых норм гуманности.

Азербайджан сегодня вынужден направлять колоссальные ресурсы на разминирование и поисковые работы. Эти средства могли бы быть инвестированы в развитие региона, восстановление городов, создание рабочих мест. Вместо этого они уходят на устранение последствий политики, последствия которой продолжают ощущаться здесь и сейчас.

Мирный процесс невозможен без доверия. Доверие невозможно без прозрачности. А прозрачность начинается с предоставления информации - о минах, о захоронениях, о судьбах людей.

Пока этого не происходит, любые заявления о нормализации остаются декларациями. Земля, которая продолжает убивать, и судьбы, которые остаются неизвестными, - это прямое опровержение риторики о мире.

Ответственность за это лежит на тех, кто располагает этой информацией и сознательно ее скрывает. И чем дольше сохраняется эта ситуация, тем тяжелее будут ее последствия - не только для двусторонних отношений, но и для всей архитектуры безопасности Южного Кавказа.

Истинное завершение конфликта начинается не с подписанных документов, а с устранения его последствий. И первый шаг на этом пути - это правда. Полная, точная и безусловная.