В столичной школе 7 учеников получили аллергическую реакцию после использования влажных салфеток

В социальных сетях распространилась информация о якобы массовом отравлении в школе №257 Хатаинского района.

Как сообщили Qafqazinfo в школе, 1 мая у нескольких учеников 5-го класса после использования влажных салфеток появились аллергические реакции на руках.

«Руководство школы незамедлительно вызвало скорую медицинскую помощь. Ученики были осмотрены на месте, им оказана необходимая помощь. Также администрация школы проинформировала соответствующие государственные структуры и родителей учащихся. В настоящее время состояние детей нормальное», — отметили в учебном заведении.

В свою очередь в TƏBİB сообщили, что около 15:40 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из школы №257 Хатаинского района Баку в связи с аллергической реакцией, вызванной влажными салфетками.

«На место была направлена бригада скорой помощи. Семи детям оказана первичная медицинская помощь на месте», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Министерство внутренних дел Азербайджана заявили, что в полицию поступила информация об аллергической реакции, возникшей после использования влажных салфеток, принесённых одним из учеников в школу №257, расположенную в Хатаинском районе.

«В Хатаинском районном управлении полиции начато разбирательство. Салфетки изъяты и направлены на соответствующую экспертизу. Расследование продолжается», — добавили в ведомстве.