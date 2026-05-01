 В столичной школе 7 учеников получили аллергическую реакцию после использования влажных салфеток | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В столичной школе 7 учеников получили аллергическую реакцию после использования влажных салфеток

First News Media19:00 - 01 / 05 / 2026
В столичной школе 7 учеников получили аллергическую реакцию после использования влажных салфеток

В социальных сетях распространилась информация о якобы массовом отравлении в школе №257 Хатаинского района.

Как сообщили Qafqazinfo в школе, 1 мая у нескольких учеников 5-го класса после использования влажных салфеток появились аллергические реакции на руках.

«Руководство школы незамедлительно вызвало скорую медицинскую помощь. Ученики были осмотрены на месте, им оказана необходимая помощь. Также администрация школы проинформировала соответствующие государственные структуры и родителей учащихся. В настоящее время состояние детей нормальное», — отметили в учебном заведении.

В свою очередь в TƏBİB сообщили, что около 15:40 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из школы №257 Хатаинского района Баку в связи с аллергической реакцией, вызванной влажными салфетками.

«На место была направлена бригада скорой помощи. Семи детям оказана первичная медицинская помощь на месте», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Министерство внутренних дел Азербайджана заявили, что в полицию поступила информация об аллергической реакции, возникшей после использования влажных салфеток, принесённых одним из учеников в школу №257, расположенную в Хатаинском районе.

«В Хатаинском районном управлении полиции начато разбирательство. Салфетки изъяты и направлены на соответствующую экспертизу. Расследование продолжается», — добавили в ведомстве.

Поделиться:
1356

Актуально

Общество

Победителем «Бакинского марафона-2026» стал турецкий спортсмен

Общество

Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Международный фестиваль ковра в Ичеришехер - ...

Политика

Через территорию Азербайджана в Армению отправлено 8 вагонов с удобрениями - ...

Общество

Состоялась церемония награждения победителей «Бакинского марафона-2026» - ФОТО

Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Международный фестиваль ковра в Ичеришехер - ФОТО

Победителем «Бакинского марафона-2026» стал турецкий спортсмен

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Умер ли врач, пострадавший при взрыве в онкоцентре? - Официальное заявление - ОБНОВЛЕНО

Врач, которого пытался убить пациент, 18 лет работает в Онкологическом центре

В Азербайджане изменились правила приема учащихся в русский сектор

Убивший пятерых членов семьи Ахмед Ахмедов сбежал из клиники? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Последние новости

В Ереван прибывают лидеры стран Европы для участия на саммите ЕПС - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:50

Состоялась церемония награждения победителей «Бакинского марафона-2026» - ФОТО

Сегодня, 17:32

Швеция запустила первый искусственный спутник Земли для разведки

Сегодня, 17:11

Нетаньяху объявил о планах направить $119 млрд на производство вооружений в Израиле

Сегодня, 16:40

Армения и Болгария подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Сегодня, 16:10

МИД Азербайджана поздравил Польшу с Днем Конституции

Сегодня, 16:00

Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла

Сегодня, 15:40

В Нахчыван прибыла делегация религиозных деятелей Турции и Грузии

Сегодня, 15:15

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Международный фестиваль ковра в Ичеришехер - ФОТО

Сегодня, 15:00

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 14:45

Победителем «Бакинского марафона-2026» стал турецкий спортсмен

Сегодня, 14:31

Узбекистан и Азербайджан проведут геологоразведочные работы на месторождениях драгметаллов

Сегодня, 14:10

В Индии слон насмерть затоптал мужчину - ВИДЕО

Сегодня, 13:58

71% немцев не поддерживают политику канцлера Фридриха Мерца

Сегодня, 13:43

В Барде произошло массовое ДТП из-за разлитого на дорогу масла - ВИДЕО

Сегодня, 13:28

Через территорию Азербайджана в Армению отправлено 8 вагонов с удобрениями - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:13

Самолет, следовавший из Новосибирска в Баку, совершил экстренную посадку в Казахстане

Сегодня, 12:58

Ильхам Алиев поздравил президента Польши с Днем Конституции.

Сегодня, 12:42

Axios: Война США и Ирана спровоцировала "глубокий раскол" между ОАЭ и Саудовской Аравией

Сегодня, 11:59

Марко Рубио выступил в роли диджея на свадьбе в Майами - ВИДЕО

Сегодня, 11:44
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50