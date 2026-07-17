Арестован турецкий певец Ильяс Ялчынташ - ВИДЕО

Турецкий певец Ильяс Ялчынташ арестован по решению суда в рамках расследования, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Расследование проводит прокуратура стамбульского района Бакыркёй. По данным следствия, известные представители шоу-бизнеса, актеры, бизнесмены и владельцы развлекательных заведений могли употреблять наркотические и психотропные вещества, способствовать их употреблению или предоставлять для этого помещения.

В ходе спецоперации, проведенной жандармерией Стамбула, были задержаны 25 человек, в том числе Ильяс Ялчынташ и известная певица Сыла Генчоглу.

После допросов 12 подозреваемых, включая И.Ялчынташа, были направлены в Институт судебной медицины для сдачи образцов крови и волос, а затем доставлены в суд.

Прокуратура потребовала ареста пяти фигурантов дела, включая Ильяса Ялчынташа. По информации Haberler, во время обыска в доме певца были обнаружены высокоточные электронные весы, которые стали одним из доказательств, приобщенных к материалам расследования.

По итогам судебного заседания Ильяс Ялчынташ, Айше Нур Балджы, Орхан Йылдыз и Шефик Омер Долман были арестованы и отправлены в следственный изолятор. Еще один подозреваемый, Онер Фарук Ышык, освобожден под судебный контроль.

В отношении остальных фигурантов расследования процессуальные действия продолжаются.

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