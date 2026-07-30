 Отец погибшей в Евлахе 16-летней девушки прокомментировал трагический инцидент - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

Отец погибшей в Евлахе 16-летней девушки прокомментировал трагический инцидент - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова15:35 - Сегодня
Отец погибшей в Евлахе 16-летней девушки прокомментировал трагический инцидент - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

«Дочь пошла в гости к тете, и прямо оттуда к нам пришла эта страшная весть».

Как сообщает 1news.az, об этом в комментарии Teleqraf заявил Халид Азизов - отец 16-летней Медины Азизовой, скончавшейся в Евлахе, предположительно, от пищевого отравления.

Отметим, что в проживающей в городе Евлах по улице шахида Гусейна Джабраилова семье Азизовых четверо детей - два сына и две дочери.

Отец Халид Азизов рассказала, что его погибшая дочь Медина училась в полной средней школе № 10 города Евлах и в новом учебном году должна была пойти в 11-й класс:

«Очень жаль, что мечты моей дочери остались нереализованными. Мы до сих пор не можем прийти в себя и полностью осознать, как все произошло. Единственное, что нам известно, - в момент трагедии она была в гостях у тети. Они ели, готовили баклажаны. Через некоторое время ей стало плохо, началась рвота. Увидев серьезность состояния, родные повезли ее в больницу. Однако при первичном осмотре выяснилось, что мой ребенок скончался еще по дороге. Мы ждем результатов экспертизы и анализов, чтобы узнать, от чего именно и какими продуктами отравилась Медина».

Халид Азизов также упомянул о задержке при доставке в больницу:

«Прошло не менее получаса, после чего стало ясно, что дочь необходимо срочно везти в больницу. Причиной тяжелого отравления могли стать как купленные в магазине продукты, так и сухарики. Ответы на эти вопросы мы сможем получить только после обнародования официального заключения.

Я простой рабочий. Целыми днями тружусь, чтобы прокормить семью и детей. В момент происшествия я тоже был на работе. Сейчас я настолько подавлен, что мне трудно даже осознать произошедшее».

12:53

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из города Евлах, с улицы Салатын Аскеровой.

Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос 1news.az.

Отмечается, что на место происшествия была направлена бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии бригады скорой помощи была констатирована смерть одного человека (женщины) до приезда врачей.

12:17

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) взяло на контроль инцидент в Евлахе, где 16-летняя девушка, предположительно, скончалась от пищевого отравления.

Об этом сообщили в АПБА в ответ на запрос 1news.az.

Отмечается, что специалисты АПБА совместно с сотрудниками соответствующих структур начали расследование для установления причин произошедшего и выяснения, было ли это пищевым отравлением:

«Инцидент в Евлахе находится под контролем. О результатах расследования общественности будет сообщено дополнительно».

11:30

В Евлахском районе 16-летняя девушка, предположительно, скончалась от пищевого отравления.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, жительница 2010 года рождения Мадина Азизова скончалась по дороге в Евлахскую центральную районную больницу, куда её везли с подозрением на пищевое отравление.

По данному факту проводится расследование.

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