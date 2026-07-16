Арестован Халук Левент

Халук Левент арестован по делу о расследовании в отношении благотворительной ассоциации Ahbap.

Турецкий певец и основатель благотворительной ассоциации Ahbap Халук Левент арестован в рамках расследования, которое ведет Генеральная прокуратура Стамбула, сообщает 1news.az со ссылкой на Euronews Türkçe.

По данным издания, суд постановил заключить под стражу 14 человек, в том числе самого Х.Левента, его помощницу Йелиз Каю и адвоката Эдже Гюнер. Еще пять подозреваемых были освобождены под судебный контроль.

Расследование связано с использованием пожертвований, собранных ассоциацией Ahbap после разрушительных землетрясений 6 февраля 2023 года. Следствие изучает движение крупных денежных сумм и предполагаемые переводы средств между сотрудниками организации.

Напомним, что Халук Левент был задержан 12 июля в Бурсе. После доставки в Стамбул ему предъявили обвинения в нарушении закона об ассоциациях, отмывании доходов, полученных преступным путем, а также участии в преступной организации.

По версии следствия, часть собранных пожертвований могла переводиться на личные счета отдельных подозреваемых, а затем использоваться для дальнейших финансовых операций. В материалах дела также фигурируют сведения о крупных денежных переводах между сотрудниками Ahbap.

Сам Х.Левент во время допроса отверг ряд предъявленных ему обвинений.

В прокуратуре также заявили, что представленные защитой доводы о прозрачном и подотчетном использовании благотворительных средств не были признаны достаточными с учетом имеющихся доказательств, в том числе выводов Совета по расследованию финансовых преступлений Турции.

Всего в рамках операции число задержанных достигло 38 человек, при этом расследование продолжается.

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