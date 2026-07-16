Ильяс Ялчынташ сделал заявление после задержания по делу о наркотиках – ФОТО

Турецкий певец Ильяс Ялчынташ выступил с заявлением после своего задержания в рамках масштабного расследования, проводимого прокуратурой района Бакыркёй (Стамбул) по делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее сообщалось, что ордера на задержание были выданы в отношении 25 человек, среди которых представители шоу-бизнеса, киноиндустрии и деловых кругов.

На своей странице в социальной сети Instagram исполнитель подтвердил факт задержания, отметив, что в настоящее время продолжается юридическая процедура, поэтому он не может подробно комментировать расследование.

«Прежде всего хочу подчеркнуть: вопреки сообщениям некоторых СМИ, в моем доме не было обнаружено никаких запрещенных веществ. Упоминаемые в новостях «высокоточные электронные весы» - это обычные и полностью законные кухонные весы, которыми я пользуюсь для подсчета калорий и контроля питания. Они открыто стояли на кухонной столешнице», — заявил И.Ялчынташ.

Певец также выразил полное доверие судебной системе и отметил, что убежден в скором установлении истины.

«Я полностью доверяю судебному процессу. Верю, что правда вскоре станет известна, и прошу общественность сохранять здравомыслие и понимание до завершения разбирательства», — подчеркнул артист.

Отметим, что, по информации турецких СМИ, расследование продолжается, а официальные обвинения в отношении задержанных на данный момент не предъявлены.



