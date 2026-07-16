В Стамбуле задержана певица Сыла Генчоглу и не только 

В Турции в рамках масштабного расследования, связанного с незаконным оборотом наркотиков, выданы ордера на задержание 25 человек, среди которых известные представители шоу-бизнеса, киноиндустрии и деловых кругов.

Об этом сообщает Haber Global.

Как отмечается, расследование ведет Главная прокуратура района Бакыркёй (Стамбул) в рамках борьбы с преступлениями, связанными с употреблением и распространением наркотических и психотропных веществ.

Согласно заявлению прокуратуры, следствие располагает доказательствами, которые дают основания подозревать известных артистов, актеров, бизнесменов и владельцев заведений в употреблении наркотиков, содействии их употреблению либо предоставлении мест для этого. В связи с этим жандармерии Стамбула было поручено провести задержания, обыски, биологические исследования и доставить подозреваемых в прокуратуру после проведения следственных действий.

По данным Haber Global, в ходе операции уже задержаны певица Сыла Генчоглу, певец Ильяс Ялчынташ, известный турецкий продюсер и режиссер Мехмет Фатих Аксой, а также Атеш Индже, Шефик Омер Долман, Айбюке Алдере, Айше Нур Балджы, Ирем Хазнедар и Онер Фарук Ишык.

Сообщается, что во время обыска в доме Ильяса Ялчынташа сотрудники жандармерии обнаружили высокоточные электронные весы, а также предметы, которые, по версии следствия, могли использоваться для употребления наркотических веществ.

Расследование продолжается - официальные обвинения в отношении задержанных на данный момент не предъявлены.